魏如昀露小蠻腰　秀小蘋果耳飾憶童年趣事

▲魏如昀耳環上的Pandora 紅蘋果吊飾勾起她的童年回憶。（圖／Pandora提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

雖然仍在炎熱夏日，但時尚腳步快速，早秋商品已陸續亮相，丹麥品牌Pandora搶先發布早秋系列，邀歌手魏如昀與?te壞特示範新品。耳環串上Pandora紅蘋果吊飾的魏如昀，憶起小時候奶奶總會幫她洗澡一邊唱兒歌，並哄著她說「吃蘋果唱歌會變好聽」，她笑稱：「那也許就是我音樂啟蒙的開始。」

▲魏如昀喜歡透過Pandora具象徵性的小串飾珍藏珍貴的記憶。



▲Pandora 紅蘋果925銀琉璃吊飾（左）1,880元，奇蹟羽毛鍍14k玫瑰金吊飾 2,080元。



魏如昀為愛牌露小蠻腰示範新品，她喜歡透過收集Pandora具象徵性的小串飾珍藏珍貴回憶，早秋系列還新增包包扣環與鑰匙扣環可串飾，又有更好的收藏理由了；而總是戴帽或墨鏡讓人難辨真面目的神祕歌手?te壞特，此次挑選愛心和森林綠琉璃串飾做搭配，她表示：「選擇愛心是因爲每個靈魂都需要愛，而輕柔且溫柔的羽毛，代表了對自己待人接物的期許；感覺自在舒服的綠色，則讓我想到樹木和大自然，是我喜歡的顏色。」

▲神秘歌手?te壞特挑選Pandora愛心和森林綠琉璃串飾做搭配。



有別於Pandora小巧秀氣的新品，奧地利品牌施華洛世奇（Swarovski）近來走霸氣路線，都是各個都是存在感強烈的大尺寸彩色水晶設計，包括猶如糖果般的手環、枕形切割的水晶雞尾酒戒等，南韓女星Jessica（鄭秀妍）也愛上，穿素T恤搭配水晶項鍊與雞尾酒戒很有型。

▲Jessica佩戴施華洛世奇Dulcis Cocktail戒指7,790元，Dulcis項鍊4,290元。（圖／翻攝jessica.syj IG）

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