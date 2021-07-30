fb ig video ETtoday search mobile

魏如昀露小蠻腰　秀小蘋果耳飾憶童年趣事

>

▲▼Pandora 。（圖／公關照）

▲魏如昀耳環上的Pandora 紅蘋果吊飾勾起她的童年回憶。（圖／Pandora提供，以下同）
 

記者陳雅韻／台北報導

雖然仍在炎熱夏日，但時尚腳步快速，早秋商品已陸續亮相，丹麥品牌Pandora搶先發布早秋系列，邀歌手魏如昀與?te壞特示範新品。耳環串上Pandora紅蘋果吊飾的魏如昀，憶起小時候奶奶總會幫她洗澡一邊唱兒歌，並哄著她說「吃蘋果唱歌會變好聽」，她笑稱：「那也許就是我音樂啟蒙的開始。」

▲▼Pandora 。（圖／公關照）

▲魏如昀喜歡透過Pandora具象徵性的小串飾珍藏珍貴的記憶。

▲▼Pandora 。（圖／公關照）▲▼Pandora 。（圖／公關照）


▲Pandora 紅蘋果925銀琉璃吊飾（左）1,880元，奇蹟羽毛鍍14k玫瑰金吊飾 2,080元。

魏如昀為愛牌露小蠻腰示範新品，她喜歡透過收集Pandora具象徵性的小串飾珍藏珍貴回憶，早秋系列還新增包包扣環與鑰匙扣環可串飾，又有更好的收藏理由了；而總是戴帽或墨鏡讓人難辨真面目的神祕歌手?te壞特，此次挑選愛心和森林綠琉璃串飾做搭配，她表示：「選擇愛心是因爲每個靈魂都需要愛，而輕柔且溫柔的羽毛，代表了對自己待人接物的期許；感覺自在舒服的綠色，則讓我想到樹木和大自然，是我喜歡的顏色。」

▲▼Pandora 。（圖／公關照）

▲神秘歌手?te壞特挑選Pandora愛心和森林綠琉璃串飾做搭配。
 

有別於Pandora小巧秀氣的新品，奧地利品牌施華洛世奇（Swarovski）近來走霸氣路線，都是各個都是存在感強烈的大尺寸彩色水晶設計，包括猶如糖果般的手環、枕形切割的水晶雞尾酒戒等，南韓女星Jessica（鄭秀妍）也愛上，穿素T恤搭配水晶項鍊與雞尾酒戒很有型。

▲▼Pandora 。（圖／公關照）

▲Jessica佩戴施華洛世奇Dulcis Cocktail戒指7,790元，Dulcis項鍊4,290元。（圖／翻攝jessica.syj IG）

►Jessica嘟嘴賣萌秀水晶首飾　妹妹Krystal戴更多擺高冷臉

►Jessica野餐出動9萬草編包　狂壓腳背拍美腿照

關鍵字：

Pandora, 魏如昀, ?te壞特

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

黛妃姪女嫁大32歲富豪　馬甲裝束出魔鬼身材

黛妃姪女嫁大32歲富豪　馬甲裝束出魔鬼身材

MIKIMOTO聯手川久保玲　別針、尖牙絕配珍珠項鍊

MIKIMOTO聯手川久保玲　別針、尖牙絕配珍珠項鍊

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

從「生日」神準分析你會愛上的類型

從「生日」神準分析你會愛上的類型

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

6萬元瑜伽墊、4萬元跳繩　PRADA逼人運動

6萬元瑜伽墊、4萬元跳繩　PRADA逼人運動

ET Fashion

推薦閱讀

Jessica野餐出動9萬草編包　狂壓腳背拍美腿照

Jessica野餐出動9萬草編包　狂壓腳背拍美腿照

亞曼達席菲德著迷翻轉錶　背面秀月相還藏鑽

亞曼達席菲德著迷翻轉錶　背面秀月相還藏鑽

AP皇家橡樹彩虹錶圈來襲　玫瑰金錶搭紫水晶意外合拍

AP皇家橡樹彩虹錶圈來襲　玫瑰金錶搭紫水晶意外合拍

5,000元以內果凍、果汁色錶出列　耐衝擊的BABY-G青春無敵 別針、鉚釘及尖牙絕配珍珠項鍊　MIKIMOTO聯手川久保玲耍酷 Jessica嘟嘴賣萌秀水晶首飾　妹妹Krystal戴更多擺高冷臉 摩納哥王子妃必備珠寶來台　雕金工藝了得 楊謹華滑曖昧期簡訊臉紅心跳　拎寶格麗粉紅包曬恩愛 沛納海首發萬年曆奧秘藏錶背　價格極具競爭力 孫芸芸戴眼罩搭睡袍照曝光　蔡依珊俏皮留言「美人小臉變面罩」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面