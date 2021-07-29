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微解封優惠來了！倩碧淡斑精粹下殺53折、歐舒丹身體療程新客6折

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▲▼ 微解封優惠來了！歐舒丹身體療程新客6折 。（圖／品牌提供）

▲為刺激買氣，美妝紛紛推出微解封優惠。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

疫情微解封，愛美的心情也蠢蠢欲動，為滿足消費者想要亮麗回歸的心情，美妝品牌紛紛推出限定優惠，精打細算的你，絕對要衝這波！

▲▼美妝優惠活動 。（圖／品牌提供）

▲倩碧淡斑精粹優惠下殺近5折。

二級微解封，塵封在家肌膚當然也要更著升級，7/31-8/8倩碧祭出全台百貨官網獨家優惠，凡消費滿3,000元再折300元，買超激光勻淨白淡斑精粹買50ml享80ml，再送300元，再享有倩碧最新會員禮。

▲▼美妝優惠活動 。（圖／品牌提供）

肌膚之鑰 首4日獨家限定快閃-激光瓶輕奢快閃組。

肌膚之鑰台灣線上官方旗艦店也宣布7/30正式開幕，提供給消費者更便捷的購物體驗，開站首月官網將祭出各項驚喜優惠，除了4大官網獨家限時限量光采購物禮遇及3大官網獨享明星組合，首4日也推出4大奢寵驚喜限時快閃組合，滿額再享尊寵獨家消費贈禮服務。

▲▼美妝優惠活動 。（圖／品牌提供）

▲歐舒丹落實顧客分流，同一時段只接收2組客人。

面子顧好了，身體當然也要鬆一下，Spa L’OCCITANE將於7/30恢復營業，為體恤大家於疫情期間無法出門徹底舒壓，特別推出期間限定「60分鐘身體療程」新客6折與局部療程加值優惠，希望藉由美療師的專業技法，讓顧客身心靈獲得全面放鬆。

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關鍵字：

微解封, 美妝優惠

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