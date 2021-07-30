難怪喝水也胖！網推5個「易胖體質測驗」　大拇指形狀有玄機

▲吃蘇打餅也能幫助測你是否屬於「易胖體質」。

編輯／Amanda 圖／翻攝unsplash、pexels

許多人常嚷嚷自己只喝水都會胖，明明吃的比朋友少，卻總是最容易發胖的那個，難道自己是「易胖體質」？最近陸網、小紅書上就瘋傳「易胖體質測驗」，從易胖體質公式、吃蘇打餅乾到大拇指形狀都能測出是否屬於易胖體質，不少網友測完都驚呼「滿準的！」快來看看你是易胖還易瘦？

▲拇指和中指能輕鬆碰觸的人是「瘦型」。（圖／翻攝twitter）



1.握手腕測量法



從推特上瘋傳開來的手腕大小測試，是與先天基因有關的體型分類法，測試方式是用慣用手的大拇指和中指圈繞住另一隻手的手腕，如果大拇指和中指可輕鬆交疊，是屬於體脂肪不易囤積、但肌肉較不發達的「瘦型」；拇指和中指只能稍微交疊或碰觸到，屬於脂肪容易減少、肌肉較為發達的「體育型」；而拇指和中指無法碰觸交疊的則屬於脂肪容易囤積、肌肉也較發達的「易胖型」

2.嚼蘇打餅乾30秒



日本節目《林先生が驚く初耳学》先前曾引用來自醫學博士Sharon Moalem研究的「蘇打餅乾檢測法」，只要測試自己在咀嚼蘇打餅乾，是否於30秒內感覺到甜味就能得知，30秒內能感受到甜味的人比較不容易發胖，；反之，若超過30秒才能感受到甜味，則是較容易發胖的類型。

這個測驗法是透過測試口水中「澱粉酶」含量高低，測出身體能否快速將碳水化合物轉換成能量，若需要較長時間分解澱粉，則容易使脂肪聚集，因而較為容易發胖。

▲。（圖／翻攝小紅書@闪闪姑娘）



3.看大拇指形狀



從推特紅到小紅書的「大拇指測試」也超簡單，只要檢視自己的大拇指形狀，若是與左圖一樣呈曲線形，就屬於易瘦體質；若與右圖一樣呈直線形則是易胖體質，許多網友檢視後也發現，身邊老是吃不胖的朋友大多都是左邊的曲線形。

4.易胖體質公式



曾有專家分享一套利用基礎代謝率來測量的「易胖體質」公式，首先利用下面公式估算出個人基礎代謝率：

＊男性：（13.7 X 體重kg）＋（5.0 X 身高cm）−（6.8 X 年齡）＋66

＊女性：（9.6 X 體重kg）＋（.8 X 身高cm）−（4.7 X 年齡）＋655

將基礎代謝率減去20倍體重（kg），得到的數字若小於100就屬於易胖體質；若是100～250，屬於可調整範圍；若大於250則屬於易瘦體質。

5.容易疲累想睡



若不管睡到幾點、睡得再久，都容易覺得全身疲累無力，還總是昏沈想睡覺，也是一個易胖訊號。自律神經系統能促進脂肪分解，產生身體所需的能量，但自律神經功能較弱的人，產生體內所需能量的能力就比較低，所以會比一般人容易感到疲勞。

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