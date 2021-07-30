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UA慧眼又一樁！郭婞淳、楊勇緯「超狂插畫牆」在這　粉絲打卡圓夢

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▲郭婞淳女神御用系列服飾曝光 去年激勵運動員ＭＶ再被網友翻出。（圖／記者謝婷婷攝）

▲金牌舉重女神郭婞淳的應援插畫牆藏身於UA台北西門成都門市。（圖／記者謝婷婷攝）

記者鮑璿安／ 台北報導

「舉重女神」郭婞淳27日為台灣在本屆東京奧運抱回首面金牌，讓全台民眾瞬間沸騰，而她在賽後第一時間點名感謝合作多年的「慧眼贊助商」Under Armour （UA），更引起民眾喊話用新台幣下架商品。其實品牌的慧眼行徑不只一樁，早在東奧舉辦前，就已為郭婞淳、柔道男神楊勇緯與拳擊選手陳念琴在台灣各門市打造了逼真插畫牆，讓粉絲們都能立刻圓夢與偶像打卡。

▲▼「舉重女神」郭婞淳在東京奧運舉重女子59公斤量級拿下金牌。（圖／路透）

▲「舉重女神」郭婞淳成為全台驕傲。（圖／路透）

台灣「舉重女神」郭婞淳在本屆東奧以抓舉103公斤、挺舉133公斤、總和236公斤成功抱回金牌，而她賽後不忘感謝2016年就展開合作的運動品牌Under Armour （UA），「沒想到默默無名的我能有機會代言」，引發網友熱烈喊出要下架女神御用款UA。

▲▼台灣柔道男神楊勇緯在東奧柔道60公斤級賽事，不敵名將高藤直壽拿下銀牌。（圖／達志影像／美聯社）

▲台灣柔道男神楊勇緯在東奧柔道60公斤級賽事拿下銀牌。（圖／達志影像／美聯社）

Under Armour的慧眼行徑還不只一樁，銀牌柔道男神楊勇緯與拳擊選手陳念琴也是品牌簽約選手，而早在東奧開始前，品牌就已經攜手國內知名運動藝術插畫家Donny Yu打造了「選手應援牆」，以巧手繪製出郭婞淳、楊勇緯與陳念琴在比賽場上拼搏的模樣。在出賽前，郭婞淳也親自在台北西門成都門市的應援牆上留下了親筆簽名，果真呼應墻上所寫「相信所有的挫折都是最好的安排」，一舉奪得金牌。

▲選手應援墻 。（圖／品牌提供）

▲郭婞淳UA台北西門成都門市應援牆 。（圖／品牌提供）

▲選手應援墻 。（圖／品牌提供）

▲銀牌柔道男神楊勇緯台中太平門市應援牆 。（圖／品牌提供）

▲選手應援墻 。（圖／品牌提供）

▲陳念琴高雄鳳山門市應援牆。（圖／品牌提供）

Donny Yu也特別與《ETtoday新聞雲》分享當初的繪製理念：「頒獎台上的眼淚是最珍貴的，因為那是別人看不到的時候一點一滴刻苦訓練換來的。我想要刻畫的是專注練習的瞬間、準備上場的那一刻，那股會感染人心的信念。希望可以藉由畫作讓大家感受到，我們也能擁有那份一定能做到的勇氣！」搶打卡的民眾分別可在UA台北西門成都門市、台中太平門市及高雄鳳山門市找到選手的身影。

關鍵字：

東奧, 東京奧運, 郭婞淳, 楊勇緯, 陳念琴, UA, Under Armour

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