史努比陪你逛夜市！躍上玻璃杯撈魚、釣蝦好台　還有可愛詩籤測運勢

編輯／Emily 圖／Pinkoi提供、翻攝自m.lloydgift.com

《Peanuts》漫畫先前曾與台灣Pinkoi合作，推出融入台灣風味的聯名，今年夏天繼續延續「台味日常」，設計出具有夜市特色的商品。史努比（Snoopy）躍上台灣經典的143啤酒杯，化身熱情小吃攤販、一起玩古早味撈魚、釣蝦遊戲，還有人氣詩籤可以抽，讓你和角色們一起感受夜市氣息。

Pinkoi的史努比聯名系列從台灣夜市文化出發，推出喝啤酒必備的「夜市經典版143玻璃杯組」，裡面兩個杯子各有不同圖案，一款是史努比手拿網子、在玩撈金魚遊戲，另一款則是在釣蝦的糊塗塌客，翻到杯底居然有金魚、蝦子圖案，讓人超驚喜！從不同角度欣賞，杯身和杯底的圖案會產生有趣互動，彷彿角色們活靈活現的在夜市玩遊戲。

「夜市經典版143玻璃杯組」的包裝盒設計也很用心，可以看到史努比化身小吃攤販，在「拼扣以觀光夜市」中販賣烤魷魚、蚵仔煎等在地小吃，查理布朗也坐在一旁同樂，開箱後會看到玻璃杯被傳統水果網袋包裹住，提供良好的防震保護。

除了玻璃杯組，這次還有「Peanuts限定腳運詩籤」，找來《Peanuts》漫畫五大經典角色，讓史努比、糊塗塌客、查理布朗、露西、歐勒夫為你主講今日運勢，以可愛腳掌預測你的「腳運」，搭配10種趣味短詩，讓你開心揭開一天，身為史努比控絕對要蒐集！

喜歡史努比相關商品的話，也可以看看韓國飾品品牌LLOYD與史努比的聯名，他們推出一系列銀色飾品，戒指部分有三款，分別是立體史努比、史努比圖章和寫著HUG ME的心形款，項鍊有史努比和查理布朗頭像、整隻立體史努比、心形HUG ME等造型，其他還有手鍊、耳環等眾多品項，圖案小巧可愛，戴起來低調有質感。

►熊大有新朋友了！穿「小小兵」吊帶褲巨可愛！多款露營小物等你收集

►這個包有夏天的味道！古銅色史努比把夏威夷外帶給你 熊大包超Q萌