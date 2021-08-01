讓你繼續沈迷「宅家度假」的好方法！外帶牛排、手沖咖啡　沒出國也開心

文、圖／Ean

怎麼可能不想念旅行？疫情爆發前一年飛超過廿趟的快節奏，戛然而止，突然變成宅家慢生活，如何獨處到學習怎麼對自己好，是老天爺在這段時間給我們的一場善意修煉，懂得轉念，才能繼續安居樂業。美食、音樂並趁機入手了幾個居家好物，再加上一點儀式感，是組成我歲月靜好的重要元素，就算暫時無法遠行，甚至連大門都邁不出去，在家宅度假（Staycation），一樣都要讓自己活得充滿滋味。

▲花些心思佈置，在家也能擁有如詩般的吉光片羽

▲宅在家，更是要讓自己過得更加舒心

▲儀式感，打造宅家的非日常

一場與自己的派對，美國極佳級（Prime）牛肉美味助攻

「美食，是最療癒的！」尤其是略帶單調苦悶的宅家防疫期間，美味的食物，確實能為人帶來期待的念想。把握一場夏日美好的西斜陽光，外帶了一份牛排大餐，重新擺盤再佈置一下，我特別換上四月份入手、一直還沒機會穿的瑞士品牌整套休閒西裝出席這場與自己的派對時光。大家衣櫥應該也有還沒機會亮相的新衣服吧？不妨來個線上首穿，這樣不怕過季又能增添居家美饌的儀式感。

▲外帶美國牛排大餐，使用有型有款的餐具再加上佈置，氣氛不輸高級餐廳

▲綠葉沙拉，看了就讓人感到開心

▲特別換上四月份入手的新衣服來慎重一下

自從四月嚐過美國經典牛排館 Smith & Wollensky 的熟成牛排後，我便愛上熟成美國牛肉的獨有風味！上回吃的帶骨肋眼選的是乾式熟成，這回美國極佳級（Prime）肋眼改選濕式熟成來試試不同風味。這塊原木燒烤美國自然牛肋眼，從外表看起來原本還擔心有些柴，但讓我意外的是嚐起來不光軟嫩，也還保有鮮甜肉汁，美國極佳級（Prime）肉質確實沒話說。若喜歡自己料理，肋眼部位的肉品，也很適合在家輕鬆上桌，香煎或炭烤搭配不同風味鹽，也可切成薄片就是頂級的涮涮鍋肉片，又是不同享受！

▲斜陽下的美國肋眼牛排，以視覺詮釋濕式熟成的美好

▲配菜一樣不少，讓人滿足

▲還無法到餐廳內用沒關係，在家先開動了

居家好物，讓宅家時光更加有滋有味

除了美食帶來療癒，居家好物也有同樣功能！不要小看任何一件小物的力量，可能會像顆火種以蝴蝶效應般讓居家生活再升級！例如日前我為家裡牆上換了一款簡約的日本 Lemnos 掛鐘，設計師是推動日本現代設計最具代表性的渡邊力，不鏽鋼鐘框使用霧面處理多了溫潤感，精密的靜音指針設計，則貼心的不打擾偶想靜謐的居家空間，也讓挪移的每吋光陰都增添質感。此外，能帶來儀式感的好物也是宅度假之所需，用手沖咖啡開始一天是我的日常，最近入手一款七包一盒的掛耳包蠻有意思，用週一到週日來取名，每包風味不同，因此也讓人會開始期待起明天的到來。

▲Lemnos Riki Steel Line Clock 的簡約設計，讓時間一目瞭然

▲「七分之一濾掛咖啡」一週七天，一天一包不同風味的手沖

當然很期待可呼朋引伴一塊大口吃肉的時候快點到來，但畢竟只能等老天爺說了算。在那之前，我們只能平常心度日之餘再多花點心思，讓還無法出遠門的日子也能宅家讓心放飛！振興或補助等意外之財就聽天由命，至少，我們還能為自己端出一盤美味的好牛肉，讓美好油花為枯燥的素日帶來滋潤與滿足！

▲不愧是美國極佳級（Prime）的自然牛肋眼，肉質軟嫩又保有鮮甜肉汁

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。