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奧斯塔羅12星座一周運勢0802-0808　射手好好溝通、金牛荷包吃緊

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▲星座 。（圖／奧斯提供）

20210802-0808奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！

恭喜本周最旺星座

TOP1：獅子座事業運最旺！對於現況感到知足許多，較安於現況的發展裡頭，值得提醒若是自有事業的朋友，下周的營運狀況都還算不錯也讓你感到滿意許多。

TOP2：射手座愛情運最旺！雙方的關係在下周能夠更近一步的發展，也是個適合溝通的一周，如果一直有問題想和另一半溝通的可嘗試拿出來討論。

TOP3：水瓶座金錢運最旺！正偏財運都還算不錯，特別是如有投資打算的朋友，下周可以好好考慮準備投資。

本周需注意星座

1.摩羯座事業運需要留意：將責任攬在自我身上的狀況更加明顯許多，下周可能出現在面對工作時，份內工作早已做好，但看到同事忙不過來就主動的接手來做。

2.雙魚座愛情運需要留意：雙方在情感裡的步伐慢了下來，和另一半一直以來存在的溝通問題下周將重蹈覆測，奧斯建議若再有爭執發生，必須要多花點心思好好解決。

3.處女座金錢運需要留意：正偏財運都不是太好，有破財的可能，也不建議有投資動作，再多觀望一陣子比較好。

牡羊座

整體運勢★★★
下周牡羊朋友的情緒起伏突然大了起來，不容易聽進周遭朋友或同事的意見，因此容易和周遭的人事起爭執，要注意避免脾氣或情緒影響他人。

愛情運勢★★★
下周感情世界裡的情緒化會顯得更加明顯且容易影響到另一半，也不太容易聽進另一半的想法。

事業運勢★★★
下周會懂得找出一條舒適的道路，除了讓自己在目前學事業上適應更好之外，也能讓自己避免同事之間的惡性爭執。

金錢運勢★★★
偏財運較佳，或許在投資方面能進點小財，但奧斯建議下周要懂得見好就收。

金牛座

整體運勢★★
下周金牛朋友則顯得渾噩許多，過往自傲的自制能力變得灰暗許多，不太懂得如何規劃自己，讓自己變得不是那麼的令人安心。

愛情運勢★★
揮霍狀況同時也存在情感裡頭，不再懂得尊重另一半，也覺得另一半的體貼與付出是理所當然，甚至動搖了自我情感的忠貞。

事業運勢★★
付出與收穫不成正比的一周，讓自己開始懷疑自己努力的初衷是什麼，也開始動搖自己的信心。奧斯提醒這樣的狀況只是短暫存在，別因此影響自己太深。

金錢運勢★★
莫名其妙的幾筆花費，讓自己經濟吃緊許多，下周要多避免不必要的開銷。

雙子座

整體運勢★★
下周雙子朋友稍稍怠惰了起來，面對周遭的人事物都提不起勁的感覺，而也因為這樣造成事情的思考變得不夠周全，奧斯建議下周面對事情時要多想一點。

愛情運勢★★★
下周彼此關係停了下來，對於情感中的熱情些微的消退，因此有強烈被動的暗示存在都等對方主動，奧斯建議面對愛情可以主動一些。！

事業運勢★★
學事業方面會有些許的適應不良，面對目前的工作也有虎頭蛇尾的可能性存在，下周要多加注意避免這樣的情況。

金錢運勢★★★
下周情緒的波動連帶影響財運方面的支出，要避免一時的衝動而花大錢。

巨蟹座

整體運勢★★
巨蟹朋友無來由的念舊起來，過往的事情三不五時浮現在你目前的生活裡頭，有那麼點守舊的狀況發生，影響到你目前的生活。

愛情運勢★★
兩人的爭執狀況將更加明顯，會為了一些小事情出現爭吵，奧斯會建議下周多避免和另一半起爭執，因為下周的爭執是都將容易往另一半往心裡面去的。

事業運勢★★★
學事業方面對於目前的公司或學業感到萬分的灰心，甚至會有偷懶的狀況出現，而這樣的狀況連帶也會影響到上司或同事之間對你的評論。

金錢運勢★
正偏財運都不是非常理想，甚至會有小破財的機會。

獅子座

整體運勢★★★★
下周獅子朋友的物質慾望隨之提升許多，要多留意一下金錢上的平衡，可別一時的物慾過高導致月底經濟拮据。

愛情運勢★★★★
雙方對於彼此的認同度提高許多，逐漸認定雙方是未來生活的伴侶，另外奧斯建議下周要多留意另一半的需求，另一半將會是挺需要你的。

事業運勢★★★★★
對於現況感到知足許多，較安於現況的發展裡頭，值得提醒若是自有事業的朋友，下周的營運狀況都還算不錯也讓你感到滿意許多。

金錢運勢★★★
正財運優於偏財運，若習慣小賭怡情的朋友下周要多加注意，可別太過投入影響自己的經濟狀況。

處女座

整體運勢★★
下周處女朋友需多加注意手邊的事情都受到許多阻礙，部分事情都有停止下來的可能，而且都是沒有徵兆的，所以讓自己顯得有點不知所措。

愛情運勢★★
雙方下周存在不小爭執的機會，許多狀況也都讓你感到莫名的壓力，雖不致分開但也意識到現況不是太好，開始尋找新的方法增進雙方情感的熱度。

事業運勢★★
學事業的壓力突然增加了起來，讓你感到許多的不悅，無法忍受的狀況也顯得明顯許多，要多適時的排解自我壓力可別累出病來。

金錢運勢★★
正偏財運都不是太好，有破財的可能，也不建議有投資動作，再多觀望一陣子比較好。

天秤座

整體運勢★★
下周天秤朋友自我矛盾的狀況增加許多，導致在處理或面對事情時始終猶疑不定，無法作下決定且對於自信的流失，也增加了自我的不確定感。

愛情運勢★★
雙方在下周將產生些許的衝突，導致雙方在面對這對情感時，升起了休息的念頭，下周要多加留意另一半的狀況也盡量避免自己的情緒影響到另一半。

事業運勢★★
學事業方面產生許多問題，而自己也無法有效的掌握問題出在哪裡，找不到改善的地方導致局面發展不佳。

金錢運勢★★★
正偏財運低迷，多避免不必要的開銷，投資方面，不熟悉的投資標的或方式不建議嘗試，有錢財失去的可能。

天蠍座

整體運勢★★★
下周天蠍朋友則顯得積極許多，開始不像過往那麼念舊或守著既有模式，以往雖容易受到規範感覺不悅，但還是會遷就現況。

愛情運勢★★★
雙方對於目前的情感都很願意去努力，雖然彼此過去的確經歷過許多不開心的事情，但在下周兩人顯得不在拘泥於過去，較不受到過去的影響。

事業運勢★★★
學事業方面下周的積極也將讓自己做起事來得心應手許多，懂得找出工作上的錯誤或盲點並且加以修正及調整，將會是不錯的工作週期。

金錢運勢★★
正偏財運皆不佳，尤其有破財的機會，留意盲目投資的狀況。

射手座

整體運勢★★★★★
射手朋友若目前有遇瓶頸或對環境感到不滿意，在下周都有突破現況的機會，你們將轉入心靈思考的層面，在處理事情上也變得更加順利。

愛情運勢★★★★
雙方的關係能夠更近一步的發展，也是個適合溝通的一周，如果一直有問題想和另一半溝通的可嘗試拿出來討論。

事業運勢★★★
學事業方面將會是個非常順利的一周，長久的努力在下周可望被上司及主管看見，以致對你在工作上的好感提升。

金錢運勢★★★★
正財運佳，工作上的服務態度和專業精神讓客戶對你十分滿意，或許能為你介紹更多的生意。

摩羯座

整體運勢★★★
摩羯朋友長久以來的壓力與情緒，在下周開始顯得不勝負荷，同時也因為下周對於事情掌握度的渴望度提升，因此多會勉強著自己接受一些能力外的事物。

愛情運勢★★★
下周與另一半的相處將產生點爭吵，特別的是下周的爭吵自己多會將責任攬在身上，導致面對情感時壓力大了起來。

事業運勢★★★
學事業方面將責任攬在自我身上的狀況更加明顯許多，下周可能出現在面對工作時，份內工作早已做好，但看到同事忙不過來就主動的接手來做。

金錢運勢★★★
整偏財運都不是太理想，若有聚會要多避免搶帳單付帳的情況，以免月底經濟壓力大上許多。

水瓶座

整體運勢★★★★
過往的忙碌與奔波在下周終於呈現休息的狀態了，這也讓水瓶朋友一直以來的緊繃在下周終於可以稍稍喘息一下了。

愛情運勢★★★★
雙方對於目前的感情開始願意尋找些變化，面對長久以來的相處感覺些許的厭煩，因此積極的透過檢視過去的方式去調整未來的步伐。

事業運勢★★★★
學事業方面積極的想突破現況，原因來於自己對現況的不滿足，奧斯提醒下周在工作方面多注意，別將自己逼得太緊。

金錢運勢★★★★
正偏財運都還算不錯，特別是如有投資打算的朋友，下周可以好好考慮準備投資。

雙魚座

整體運勢★★★
面對事情多了點不確定感，奧斯建議雙魚朋友下周在做事情或決定時，要謹慎考慮一些，避免莽撞行事的狀況，以免導致後續狀況失控甚至毀了自己長久以來的努力。

愛情運勢★★
雙方在情感裡的步伐慢了下來，和另一半一直以來存在的溝通問題下周將重蹈覆轍，奧斯建議若再有爭執發生，必須要多花點心思好好解決。

事業運勢★★★
學事業方面計畫受到阻礙的狀況則更加明顯，或許是規劃已久的事情在下周正要付諸行動時卻意外被打斷，或是一直以來都穩定的事情在下周開始動盪起來。

金錢運勢★★
正偏財運一般，不太有進財的機會，也要多避免小賭或是試試手氣的事情，以免有破財的可能。

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關鍵字：

奧斯塔羅, 運勢, 星座

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