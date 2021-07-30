超過一半的人都不知！營養師：別把酪梨當水果，「這樣吃」不發胖

▲吃酪梨原來也有大學問。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

大家都知道吃酪梨好處多多，內含好油脂幫助人體健康，營養師高敏敏在臉書專頁指出，吃酪梨要把它當成油脂而不是水果，雖然酪梨在植物學來說是果實，但分析營養成分其實是屬於油脂，因此學會正確吃法才不怕發胖。

▲營養師高敏敏傳授大家酪梨健康吃法。（圖／翻攝自FB/營養師高敏敏）

高敏敏進一步說明，雖然酪梨是油脂，但它是好油脂，建議把它當成水果的吃法單吃，當油脂的食材去替換飲食，才是健康不發胖的方法。酪梨含53%單元不飽和脂肪約和18%多元不飽和脂肪，適量攝取對身體有以下好處。

#降低血中膽固醇

幫助降低血中膽固醇、促進脂溶性維生素吸收、預防動脈硬化、心血管疾病等。

#增加飽足感

豐富的膳食纖維更可以增加飽足感、延緩血糖上升速度、幫助排便順暢。

#營養全方位

富含維他命Ａ、Ｃ、E、Ｂ群＋礦物質鉀、鐵、鎂等，是營養非常全面的植物果實（油脂）。

▲酪梨保存有秘訣。

她也建議大家酪梨剖開後可以馬上切塊或切片，留下當下要吃的量，其他入冷凍庫，不但可保留營養還能避免過量攝取更不擔心浪費。酪梨吃法很多，像是打成酪梨牛奶幫助腸道順暢，或是切片搭上雞胸肉和生菜做成沙拉也很健康。

▲酪梨適量食用才不怕發胖。

既然酪梨屬於油脂，攝取一定要適量，像是小一點的酪梨，一天不要超過半顆、比較大顆的，大約不要超過1/4個。有吃酪梨的當天，更減少烹調用油、避免吃過多的脂肪跟熱量，才不會橫向發展。