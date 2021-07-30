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星巴克「冰川紋玻璃杯」仙女專用！粉、綠漸變色澤充滿清涼感

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編輯／Emily　圖／翻攝自小紅書@星巴克、@魚魚草、@橘子醬、10x10.co.kr

夏天到了，就想用清涼色系的杯子裝冷飲，大陸星巴克這回推出了「星雲漸變系列」，把夏日的燥熱藏進星雲裡，用如晚霞、海風般的配色，設計出夢幻新品。其中有一款「漸變冰川紋玻璃杯」更是顏值爆表，粉、綠配色柔和清新，裝任何飲品都有冰涼感，用了瞬間消暑。

▲星巴克冰川玻璃杯。（圖／翻攝自小紅書@星巴克）

「漸變冰川紋玻璃杯」從包裝盒的漸層色澤就很引人注目，裡面是一組對杯，以磨砂霧面玻璃打造出冰川紋理，透明中融入粉紅和藍綠兩色，以漸變做出絕美效果，看起來就像在海邊吃冰淇淋一樣的清涼，杯子顏色一個由粉轉綠，另一個則相反，揪男友一人用一個超甜蜜。

▲星巴克冰川玻璃杯。（圖／翻攝自小紅書@星巴克）

▲星巴克冰川玻璃杯。（圖／翻攝自小紅書@星巴克）

除了這款玻璃杯，「星雲漸變系列」還有隨行杯、馬克杯等多種款式，都以粉、綠雙色做出漸變，不管在家或出門都能用。杯款可以搭配「編織皮革小包」，把漸層水瓶裝入同色系包包裡超級唯美，還有一款「透明果凍後背包」造型粉嫩可愛，非常適合夏天。

▲星巴克冰川玻璃杯。（圖／翻攝自小紅書@星巴克）

想要更多清涼感杯款，韓國文具10X10就與「小熊軟糖Haribo」合作，推出一系列透明杯子，上面分別印了小熊搭火箭、一整排軟糖、愛心小熊三款圖案，特別的是杯底有分層設計、隔間裡有好多顆五顏六色的小熊軟糖裝飾，看起來繽紛可愛，裝入各種冷飲都清涼消暑。

▲星巴克冰川玻璃杯。（圖／翻攝自小紅書@星巴克）

▲星巴克冰川玻璃杯。（圖／翻攝自小紅書@星巴克）


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關鍵字：

星巴克, 大陸星巴克, 杯子, 杯款

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