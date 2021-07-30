Jo Malone、Dior七夕「免費花盒包裝」，用香氛花禮幫你傳情意

▲Jo Malone限量提供免費花盒包裝。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉 / 台北報導

七夕情人節即將到來，準備好禮物給心儀對象了嗎？Jo Malone和Dior都推出限量花盒包裝，讓你用香氛和鮮花一起表達濃濃情意。

▲花盒數量有限，售完為止（領取時間：8/12-8/14）。

Jo Malone London推出限量情人節香氛愛情花盒，8/1-8/12期間，凡於全台專櫃購買任一款100ml香水加任一件商品，就能免費預訂限量情人節香氛愛情花盒包裝服務。

▲七夕情人節糅香推薦 - 罌粟花與大麥香水和絲柏與葡萄藤芳醇香水。

除此之外，品牌更特別在七夕前於全台七家指定門店展出摩登英倫花店，讓你彷彿置身英國優雅花店。8/6-8/14期間，摩登英倫花店將現身於：台北101旗艦店、台北SOGO復興館、台北新光三越信義A8店、新竹SOGO Big City、台中新光三越、台南新光三越西門店、高雄漢神巨蛋。

▲Dior針對男女推出不同禮盒包裝服務。

即日起至8/15，迪奧也推出花漾愛戀限定包裝服務，將格拉斯粉紅花海景緻，栩栩刻畫於禮盒之上，讓人心動想立即珍藏。想送給男友，男仕選品也提供迪奧紳士禮盒包裝服務。購買男香系列滿額6,000元，更可獲得SAUVAGE曠野之心旅行水瓶一只。



▲凡購入Miss Dior指定商品，可獲得永生花愛戀花束。

此外，Miss Dior法式花舖也將於七夕情人節再次回歸登場，即日起至8/22期間，凡於指定活動櫃點購買任一Miss Dior系列香水100ML與任一Miss Dior親吻香水或身體系列商品，即可擁有以柔美永生花為主角Miss Dior愛戀花束，為你傳遞真摯不渝的愛戀。

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