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37歲亞當崔佛秀冰塊腹肌、鯊魚線　與駿馬狂奔、跳海畫面震撼養眼

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記者王則絲／台北報導

美國男星亞當崔佛（Adam Driver）以《星際大戰》中「凱羅忍」一角紅遍全球，有「醜帥」男神之稱的他，日前宣布成為BURBERRY首款男士香水代言人，形象視覺隨之釋出，廣告中亞當崔佛裸著上身與一匹強壯的駿馬在海邊奔馳，秀出37歲依然挺拔的身材，冰塊腹肌、人魚線、鯊魚線一樣沒少，展現男性的力量與性感。

▲亞當崔佛代言BURBERRY男士香水。（圖／品牌提供）

▲BURBERRY宣布亞當崔佛成為最新男士香水代言人。（圖／品牌提供，以下同）

除了《星際大戰》，亞當崔佛與史嘉蕾喬韓森主演的《婚姻故事》，也是獲獎無數的佳作，近期與Lady Gaga合作電影《GUCCI：豪門謀殺案》，也釋出了正式預告。而亞當崔佛早已不只一次穿著BURBERRY服裝亮相，包括日前坎城影展上，他便是穿著BURBERRY晚宴服出席電影《Annette》首映會，與品牌關係熟絡。

BURBERRY宣布亞當崔佛成為最新男士香水代言人，全新的「BURBERRY Hero」香水系列，為現任創意總監Riccardo Tisci首次設計的男香，氣味以清爽佛手柑作為前調，並以杜松和黑胡椒帶出活躍感，搭配來自維吉尼亞州、北非阿特拉斯山脈和喜馬拉雅山所產出的溫厚雪松作為底蘊。

▲亞當崔佛代言BURBERRY男士香水。（圖／品牌提供）

▲亞當崔佛代言BURBERRY男士香水。（圖／品牌提供）

▲亞當崔佛廣告中裸上身，大秀真實體態。

亞當崔佛雖然今年已邁入37歲，但是身材依舊保持得很好，這次拍攝廣告非常具有挑戰性，不只是需要毫無保留的展露上半身，還要在海邊狂奔、跳入海中，表現出強而有力的視覺效果，彰顯一種原始的男性氣息，與Riccardo Tisci創作這款香水的概念不謀而合，交織成一幅現代神話，亞當崔佛的精壯體態以及肌肉線條組成的養眼畫面，讓粉絲忍不住按下收藏。

▲亞當崔佛代言BURBERRY男士香水。（圖／品牌提供）

▲拍攝幕後照依然迷人。

▲亞當崔佛代言BURBERRY男士香水。（圖／品牌提供）

▲「BURBERRY Hero」香水系列。

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關鍵字：

Adam Driver, 亞當崔佛, 凱羅忍, BURBERRY, 男香, 代言人

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