8月號日雜附錄開箱！質感手持風扇、可愛米奇收納箱通通打包回家

文／妞新聞

暑假即將迎來第二個月，妞妞們這段時間都做了些什麼呢？雖然疫情關係無法出遠門，但待在家追劇、閱讀、運動、學料理也是一種娛樂，妞編輯挑選了10本「8月號日雜」推薦給大家，豐富內容保證待在家一點也不無聊！（本月附錄也都好讚）

《marisol》

白色與黑色最迷人的地方，就是可以藉由不同單品穿搭出不同感覺，可以很正式也可以很華麗，《marisol》本期會推薦今年夏天最流行的黑白單品及搭配技巧，若妞妞們的衣櫃也是這兩色單品居多，趕緊入手這本mook學習！附錄送出「LeSportsac豹紋圖案收納包」，防疫期間用來裝乾洗手、酒精也很適合呢！

《Lee》

和《marisol》一樣，《Lee》本期最大看點就是教妞妞們，如何用黑色搭配出各種流行穿搭，白T＋黑短褲、黑針織上衣＋黑長裙、黑白條紋上衣＋黑色長褲......，只要懂搭配黑色穿搭也能變化多樣。附錄送出「LeSportsac拼布風收納包」，鮮豔色彩是讓你聯想到優雅的南法呢？還是熱情的夏威夷？

《＆ROSY美麗成熟時尚特刊》

《＆ROSY美麗成熟時尚特刊》本期必看單元為2021上半年最佳美妝特集，集結美妝達人的精選推薦，豐富內容必收！附錄送出「CELFORD涼感口罩2入組」＆「口罩收納夾」，印花設計高雅沉穩，還具有UV CUT防曬機能，戴起來感覺修飾小臉，一舉多得啊！（笑）

《IN RED》

《IN RED》本期主題為「享受夏天7大法則」，在家洋裝、外出襯衫，除了教你如何用紅、黃、綠等鮮豔色系穿出夏季時尚之外，還會特別推薦女孩夏天一定要擁有一雙時髦涼鞋，想要時尚不落人後就趕緊買下來！附錄贈送「米奇圖案收納箱」黑白色系相當百搭，折疊設計更是方便！

《steady》

《steady》本期以舒適、時尚、修飾體型為目標，替妞妞們嚴選出買了不後悔的優質T恤清單，還有夏日必備涼感馬尾造型推薦，夏季的穿搭採買指南就靠這一本。附錄還會贈送「nano・universe手持風扇」，讓你清涼一夏！

《VOCE》

你是否也好奇電視上的女星膚況如此之好，到底她們是怎麼保養的呢？《VOCE》本期邀請田中美奈實、桐谷美玲、吉田朱里等明星，來分享她們愛不釋手的美妝保養品，同步也會公開2021上半年最佳美妝的票選結果，想知道最新美肌底妝趨勢可以收錄這本。附錄「SABON臉部清潔試用組」也是讓人心癢難耐，非買不可啊！

《MAQUIA》

「只有懶女人，沒有醜女人。」許多人努力追求更美的自己，卻也容易迷失自我，《MAQUIA》本期特別推出素顏風夏季美肌妝容單元，不需要勉強自己的美容計畫，也許最適合你。附錄送出「AdryS護膚試用組」＆「LULULUN面膜2入組」，簡單保養也可以是美人兒。

《美的BITEKI》

《美的BITEKI》本期必看2021年上半年最佳彩妝品與保養品，另外，悶熱的天氣導致脫妝、頭皮出油、背部長痘......，這些應該是不少人有苦難言的困擾，剛好這本mook這個月會教妞妞們如何解決各種有關身體及肌膚的煩惱，一起來改善這些問題吧！附錄送出「LA ROCHE-POSAY防曬底妝3入組」，專為敏感性肌膚調配，清爽質地很適合夏日！

《自然生活風格服飾圖鑑》

防疫待在家不知道吃什麼？《自然生活風格服飾圖鑑》本期請到美食達人來介紹他們推薦的宅配美食，妞妞們可以參考後自己料理，也可以尋找台灣有沒有類似的美食配送（說到美食就特別勤）！附錄送出「OSAMU GOODS托特包」內含可愛的小收納包，還有一款吊飾，整組一起背剛剛好！

《mini》

喜歡休閒風格嗎？《mini》本期會以T恤、丹寧褲及球鞋三個穿搭元素為主，教妞妞們如何搭配使用，並且請來長濱禰留、本田仁美等明星，分享她們最愛的夏日私服穿法。附錄送出「miffy米飛兔面紙套」，純白軟綿的設計看著就療癒！

Source：博客來

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