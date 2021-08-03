做一隻禰豆子送男友！「鬼滅之刃巧克力機」手殘也會用　連包裝都附送

編輯／Emily 圖／翻攝自toy.bandai.co.jp、takaratomy-arts.co.jp

《鬼滅之刃》角色造型可愛，做成食物更萌到捨不得吃，日本Bandai公司繼先前的《鬼滅之刃》捲壽司機、模具組之後，又推出了超狂的「鬼滅之刃巧克力機」，就算手殘也能自己在家DIY，做出6款立體的角色造型巧克力，成品根本是精緻小公仔，外層還能包上華麗鋁箔包裝，趕快做來送給鬼滅迷男友吧！

「鬼滅之刃巧克力機」裡面包含可旋轉的機器、杯子、攪拌棒、6款角色模具和包裝鋁箔紙，最簡單的製作方法就是買市售的巧克力，將它們加熱溶化倒入模具中，再放進旋轉機器裡，將把手轉動幾下，就能做出立體小人偶，之後再放進冰箱冷藏凝固即可，當然巧克力糊也能用可可粉等不同材料自行調配。

裡面的模具可以做出炭治郎、禰豆子、我妻善逸、嘴平伊之助、富岡義勇、胡蝶忍6個角色，雖然是Q版造型，但髮型、配件、羽織花紋等細節都有做出來，成品精緻度破表，不管是單吃或放在蛋糕上裝飾都很可愛。還可以用白巧克力、草莓、抹茶等口味做成不同顏色，或用顏色重點加強禰豆子竹筒、伊之助的豬鼻等部位，讓角色完成度更高，最能再以內附的粉紅、綠色鋁箔紙包裝，拿來送禮一定會讓人驚艷。

另外，日本TAKARATOMY玩具公司則推出了一組「超級熊貓迴轉壽司機」，裡面包含一個有熊貓探頭的迴轉壽司檯、一疊小盤子以及製作壽司的工具。做法非常簡單，只要把白飯裝進小工具裡，就能壓出完美形狀的壽司飯，再把海苔放進專門切割器裡，按一下熊貓五官就完成了，有正常和瞇瞇眼兩款表情，擺在壽司上整個萌翻。

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