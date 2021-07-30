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STANLEY Ｘ STARBUCKS聯名系列　8款漸層湖綠8／4清涼開賣

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▲星巴克聯名。（圖／業者提供）

▲星巴克STANLEY聯名系列。（圖／業者提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

防疫降級，正是消費者準備購物欲齊發的前兆，近期才宣布部分門市可開放內用的星巴克，周邊商品可是跑得又快又急，繼發表新夏典藏系列、品牌綠系列之後，隔幾天再推出與STANLEY聯名，使用漸層、湖綠色元素，讓消費者迎接視覺上的清涼炎夏。

▲星巴克聯名。（圖／業者提供）▲星巴克聯名。（圖／業者提供）

▲STANLEY晶彩綠不鏽鋼杯，售價1,150元；STANLEY碧波綠不鏽鋼餐食罐，售價1,380元。

仲夏8月天，星巴克推出旗下消費者「最熟悉」的STANLEY聯名系列，主打清新雅致的薄荷綠漸層主色系，搭配湖水美景的恬靜碧波綠，並與簡約俐落的灰白色點綴，欲創造既青春又深穩的都會調性，該系列一共推出8款，包括「不鏽鋼TOGO冷水杯」與「不鏽鋼杯」等，預計8／4正式開賣。

▲星巴克聯名。（圖／業者提供）▲星巴克聯名。（圖／業者提供）

▲STANLEY碧波綠免濾紙濾杯，售價980元；STANLEY碧波綠不鏽鋼把手杯，售價1,150元。

除一般的杯款外，另首度推出「免濾紙濾杯」，與可不鏽鋼把手杯成套配搭使用，如有野餐或爬山計畫（記得遵守防疫規範），在某處喝上一杯自沖咖啡也是很不錯的，業者表示杯款表面材質以晶鑽冰花與經典錘紋，呈現出工匠技藝並展現細節，也添上一點優雅美好的實用感，雖然照片看不出來，不妨在看到實體時也好好留意一下。

▲星巴克聯名。（圖／業者提供）

▲Oceanrich歐新力奇單人旋轉萃取咖啡機，原價1,280元，特價1,152元。（圖／誠品提供）

而其他攜帶喝咖啡的好物，也不僅止星巴克，誠品線上推出Oceanrich個人咖啡機，主打可製作出像職人手沖般的咖啡，輕巧無須插電即能使用，趕上班也能拎著出門；猿田彥珈琲也推出濾掛咖啡包和咖啡豆，蘊含濃厚巧克力和醇厚紅酒風味，帶有木瓜香甜尾韻，讓消費者可隨時享受幸福的咖啡時光。

▲星巴克聯名。（圖／業者提供）

▲猿田彥珈琲PAPA綜合濾掛咖啡(5入)，售價360元。

關鍵字：

STANLEY, STARBUCKS, 聯名, 星巴克, 誠品

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