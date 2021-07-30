LOEWE木盒便當裡裝「迷你包全餐」！5顆爆款手袋全照了縮小燈Ｑ到爆

記者王則絲／台北報導

早在今年初時，LOEWE創意總監Jonathan Anderson就在IG上搶先曝光了LOEWE珍藏版禮盒，內藏5顆爆款手袋的迷你nano版本，像是照了縮小燈一樣Ｑ到爆，精緻木盒外型被網友們戲稱像是「便當」，話題度超高，而在七夕情人節前夕，這款LOEWE的夢幻「木盒便當」終於登場了！

▲LOEWE於七夕前隆重呈獻了珍藏版禮盒，NT$255,000。（圖／品牌提供）



LOEWE於七夕前隆重呈獻了珍藏版禮盒，等於是給眾男友們一個絕不失手的大好機會，因爲裡頭裝的可是「迷你包全餐」，沒有女孩能抵擋住這些可愛手袋的魅力。禮盒中總共分為了五格，藏有5顆爆款手袋的迷你nano版本，圖中由上至下、由左至右，依序為鮮黃色Hammock Bag、原色紅Balloon Bag、嫩粉色Flamenco Bag、湖水藍色Gate Bag以及草綠色Puzzle Bag。

▲內藏有5顆爆款手袋的迷你nano版本。（圖／品牌提供）



禮盒內5款手袋全都是LOEWE爆款，以高級柔軟小牛皮製作而成，其中Gate及Hammock包型是專為禮盒推出迷你款，另外，Puzzle、Balloon和Flamenco則是帶來禮盒專屬的顏色。

▲外包裝木盒為LOEWE向日本傳統手工藝致敬之作。（圖／品牌提供）



外盒包裝也是一大重點，此為LOEWE向日本傳統手工藝致敬之作，由日本工匠以輕巧桐木製作，封面上有鐳射雕刻LOEWE Anagram標誌，凸顯精緻木紋，且盒內每隔都附有小牛皮襯裡，並將包款名稱燙金呈現於上頭。

像是先前已上市的LOEWE nano Puzzle和nano Balloon手袋，《ET FASHION》就曾帶大家開箱近賞過，另外，BALENCIAGA的經典沙漏包、LONGCHAMP的Le Pliage®系列，也都有推出迷你尺寸。

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▲BALENCIAGA直接將話題度超高的Hourglass沙漏包縮小成迷你尺寸。

▲迷你 Le Pliage®系列紅黑配色的超Ｑ模樣擊中少女們的心。

PRADA推出的爆款腋下包「Cleo」系列，在七夕情人節之際，也迎來了全新的迷你尺寸，背上身更為小巧迷人；MIU MIU則是推出亮片迷你肩背包，僅裝得下卡片的容量，可謂最貼切的「小廢包」。

▲PRADA Cleo 迷你手提肩背包，NT$60,000。（圖／品牌提供）

▲MIUMIU 亮片綴飾迷你肩背包。（圖／品牌提供）

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