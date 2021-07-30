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哈佛大學推薦5種「抗炎食物」　保護心血管還有助抗老

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▲▼哈佛推薦5種抗炎食物。（圖／翻攝unsplash、pexels）

編輯／Amanda　圖／翻攝unsplash、pexels

有研究顯示，包括血心管疾病等不少疾病都和人體慢性炎症有密切關係，也讓「抗炎食物」成為近幾年來非常熱門的健康飲食話題，受到許多營養師及知名健身女神帕梅拉的推崇。哈佛大學一項調查了21萬多人、32年的研究發現，抗炎潛能高的食物，可降低心血管疾病的發生機率，對於心腦血管或是對抗衰老都很幫助，而哈佛大學總結歸納出的「抗炎食物」就包含以下5種，想維持健康、美麗都要多注意。

＃紅黃色蔬果

像是胡蘿蔔、南瓜、黃椒、番茄等紅黃色蔬果含有豐富的胡蘿蔔素和維生素C，且也富含維生素A和維生素D，對肌膚、骨骼都有益，也能幫助頭髮生成、提升免疫力。

▲▼哈佛推薦5種抗炎食物。（圖／翻攝unsplash、pexels）

＃水果

新鮮水果含有多種豐富維生素、植化素、纖維質，能幫助抗氧化，促進腸道蠕動，建議每天可吃2～4次，每次份量約一個拳頭大小或是碗裝8分滿，可選擇在兩餐間當作點心吃也很好。

▲▼哈佛推薦5種抗炎食物。（圖／翻攝unsplash、pexels）

＃綠葉蔬菜

像是菠菜、羽衣甘藍、萵苣、芝麻葉等綠葉蔬菜含有豐富葉酸、維生素C、維生素E、類胡蘿蔔素、鐵和硒等微量元素，也有豐富的膳食纖維，能促進消化，而且也是很好的鈣質來源。

＃全穀物

未經過精細加工的全穀物，或有經過碾磨、粉碎等處理但仍有保留完整穀粒的胚芽、麩皮、胚乳，保留了較多的天然營養成分。

▲▼哈佛推薦5種抗炎食物。（圖／翻攝unsplash、pexels）

＃茶類

茶含有許多抗氧化成分，能幫助提高免疫力，促進食慾並消食解膩，餐前或餐後飲用都可以，但要注意適量，且以清淡為主，別飲用濃茶或過量飲用。

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關鍵字：

抗炎, 食物, 飲食, 哈佛大學, 抗老, 營養, 建議

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