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PUMA激殺1.2折！機能服7件才2980元　吸濕排汗超好穿

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文／C編

夏季炎熱，排汗衣成為很多人的首選，因為穿起來涼快、散熱效果好，因此大受歡迎，「Her和她」推出德國原裝進口的「PUMA 夏季超值組」，一次7件帶回家方便替換，原價25000元，特價只要2980元，激殺至約1.2折，實在太划算，穿起來舒服自在，而且很容易搭配。

▼▼點圖搶特價▼▼

▲PUMA,衣服,穿搭,。（圖／Her）

▲德國PUMA 夏季超值組（原裝進口），原價25000元，特價2980元。點我購買

PUMA推出的夏季超值組，價格非常殺，整組共7件，特價只要2980元，平均一件只要425元左右，簡直比到Outlet買還要便宜，而且尺寸從M到XL都有，分男裝跟女裝，可以幫全家大小都買一件，運動穿、日常穿都方便。

衣服的面料採用PUMA專屬的AIR-DRY TECH科技，高功能性材質，可以快速排出汗水，在活動時保持乾爽舒適，非常適合現在夏季穿著，運動的時候也可以穿它，吸濕又排汗，舒爽沒會有悶感。

超級好看的莫蘭迪色調，無論紫色或是藍色，穿起來不會讓人覺得是運動衫，看起來過於亮眼，日常出門搭配不管是牛仔裙或是黑褲，簡單搭配都可以輕鬆出門，看起來休閒又時髦，絕對是聰明入手的關鍵。

▼▼點圖搶特價▼▼

▲PUMA,衣服,穿搭,。（圖／Her）

▲德國PUMA 夏季超值組（原裝進口），原價25000元，特價2980元。點我購買

「Her和她」也推出「德國PUMA 夏季超值組」（原裝進口），一次7件讓你帶回家，原價25000元，特價只要2980元，身為PUMA粉絲一定要趁著優惠價迅速下手，以免恢復原價就來不及了！

關鍵字：

PUMA, 吸濕排汗, T恤, Her, Her和她

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