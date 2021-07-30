fb ig video ETtoday search mobile

「Oversized T恤」衣櫃必備！變換5種時髦造型　死亡單車褲更好搭

Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網 Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網

創立於2013年，為台灣獨有結合穿搭、社群以及媒體平台。「服裝穿著需要..

>

▲Oversized T-shirt 。（圖／dappei提供）

文／Dappei

寬鬆的 Oversized T-shirt 不拘束且不突顯身形，擁有率性的 Boyish 性格，是非常實穿的單品，想要寬鬆地度過一天不必費盡心思，就用衣櫃裡必備的 Oversized T-shirt 搭配不同下著，打造 5 套穿搭公式！

+ 牛仔褲

Oversized T-shirt 搭配牛仔長褲似乎已成經典不敗的搭配，整體風格率性、有活力，無論是將衣角紮進褲子裡或是不紮，或者搭配任何顏色、版型的牛仔褲都是截然不同的氛圍。

▲Oversized T-shirt 。（圖／dappei提供）

圖片來源

▲Oversized T-shirt 。（圖／dappei提供）

圖片來源

▲Oversized T-shirt 。（圖／dappei提供）

圖片來源

+ 單車褲

在即將到來的夏天，穿著 Oversized T-shirt 搭配單車褲是非常輕便又好活動的穿搭，想將寬大的 T-shirt 當成一件式穿著出門，又怕下身在視覺上看起來不平衡，此時單車褲就是相當適合出場的單品，也可以嘗試除了黑色以外的其他顏色，甚至是大膽的印花款式！

▲Oversized T-shirt 。（圖／dappei提供）

圖片來源

+ 短裙

Oversized T-shirt 搭配短裙時特別有學生感，不出錯的選擇是搭配較窄的裙，如果想避免太過青春洋溢的形象，可以穿著較有設計感的裙裝，或者是挑選有別於柔軟棉質的其他材質與成熟的花紋。

▲Oversized T-shirt 。（圖／dappei提供）

圖片來源

+ 短褲

Oversized T-shirt 不一定要搭配牛仔短褲，可以嘗試運動風格的膝上短褲，沒有單車褲貼腿，修飾效果與比例卻出乎意料地好。

▲Oversized T-shirt 。（圖／dappei提供）

圖片來源

▲Oversized T-shirt 。（圖／dappei提供）

圖片來源

+ 長裙

在以 Oversized T-shirt 搭配長裙時，為了避免看起來太過鬆垮、沒精神，份量感的分配是最重要的，例如上衣與下著在整體視覺上所佔的比例，以及材質給人的重量感，可以選擇比起棉 T 更飄逸的裙裝，在寬大的 T-shirt 底下露出裙擺，或者挑選較硬挺的款式，並將上衣紮進去，適當地依照實際的身形做調整。

▲Oversized T-shirt 。（圖／dappei提供）

圖片來源

▲Oversized T-shirt 。（圖／dappei提供）

圖片來源

▲Oversized T-shirt 。（圖／dappei提供）

圖片來源

Dappei 結語：

Oversized T-shirt 雖然非常實穿，但在穿搭上有時會容易落入一成不變的困境中，如果對於 Oversized T-shirt 如何搭配感到山窮水盡，不妨試試換上不同的下著吧！

文字編輯：Zoey

裙裝不是我的菜！「boyish style 」穿出寬鬆自在的中性風格，這些個性單品你都有了嗎？

怎麼那麼會穿！跟 3 位高衣 Q「搭黨」學穿搭，中性 Oversized、日系層次、韓系簡約風格一次看！

Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

dappei, 搭配, 穿搭, Oversized, T恤, 寬版

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

黛妃姪女嫁大32歲富豪　馬甲裝束出魔鬼身材

黛妃姪女嫁大32歲富豪　馬甲裝束出魔鬼身材

MIKIMOTO聯手川久保玲　別針、尖牙絕配珍珠項鍊

MIKIMOTO聯手川久保玲　別針、尖牙絕配珍珠項鍊

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

從「生日」神準分析你會愛上的類型

從「生日」神準分析你會愛上的類型

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

6萬元瑜伽墊、4萬元跳繩　PRADA逼人運動

6萬元瑜伽墊、4萬元跳繩　PRADA逼人運動

ET Fashion

推薦閱讀

香奈兒「油漆桶」開賣引爆排隊潮！漏夜搶5號工場系列「給媳婦、女兒」

香奈兒「油漆桶」開賣引爆排隊潮！漏夜搶5號工場系列「給媳婦、女兒」

土耳其女排197公分長腿美女爆紅！運動場外放下秀髮＋火辣穿搭超吸睛

土耳其女排197公分長腿美女爆紅！運動場外放下秀髮＋火辣穿搭超吸睛

自律正妹無痛養成「8個早晨好習慣」！每天花不到45分鐘：頭腦變清晰

自律正妹無痛養成「8個早晨好習慣」！每天花不到45分鐘：頭腦變清晰

好市多高CP值線上購物精選！Palladium帥鞋800有找、千元入手精品包 難怪喝水也胖！網推5個「易胖體質測驗」　大拇指形狀有玄機 微解封優惠來了！倩碧淡斑精粹下殺53折、歐舒丹身體療程新客6折 53歲伊能靜凍齡不老靠「泡澡」！公開5招tips泡出易瘦好體質 越吵感情越甜的星座CP大公開！魚秤配互相吸引、冠軍組合說一句頂十句 南韓掀起「雙色染」風潮　一掀起頭髮就讓人有驚喜、綁馬尾也好看 新「神水」登場！Kiehl’s「青春精釀露」抗老細緻、理膚寶水B5修護有感

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面