身材不辣還是要穿泳衣！四種體型挑選攻略　拯救小胸部、肉肉腰

文／Dappei

面對夏天炎熱的溫度，是不是除了冷氣房哪裡都不想去呢？但待在室內久了也會鬱悶，偶爾走出戶外才能讓壓力得到釋放，想要擁有最好的舒壓就該玩水去！跟著搭編了解身型找到命中泳衣款式，穿上合適的泳衣就能展現完美身材，享受大海拍美照，好好釋放自己一下！

▎小胸女孩：上胸荷葉邊 / 皺褶設計

泳衣屬於貼身的衣物，會讓身形曲線完整地展現出來，小胸女孩最在意的就是上半身扁平和下半身比例不符的問題，想要掩蓋缺點讓上下身平衡，泳衣可以選擇上胸有荷葉或皺褶設計的款式，運用蓬度製造視覺厚度，就能達到理想效果！

▎肉肉女孩：連身設計

肉肉女孩選擇的泳衣款式，必須能夠讓視覺身形延長，才能達到理想的顯瘦效果，最不會出錯的是連身設計，想要增強效果的可以選擇深色，讓身體打上自然的陰影，展現和實際減 5 kg 的曲線！

（圖片來源）

▎扁臀女孩：下半身桃心剪裁

大部分的人會認為扁臀就該掩蓋缺點，用大塊布料蓋住在意的部位，但其實真正有效的方法是大方展現曲線！選擇下半身桃心剪裁設計，像在臀部上畫個愛心，用剪裁修飾出好看的線條，同時增加臀部的視覺厚度！

▎直筒女孩：腰部裸空 / 兩截式設計

有些女孩雖然瘦但沒有腰部曲線，挑選泳衣的時候，可以選擇腰部縷空或兩截設計，穿上時能夠為腰打上好看的陰影，自然而然將原本沒有曲線的直筒腰換了個樣子，展現迷人的女人線條。

（圖片來源）

Dappei 結語：

每到夏天就要去海邊！趕緊揪姐妹逛街挑選命中款式泳衣，一起擁有完美身材，享受迷人海景以及拍下一輩子難忘的美麗青春回憶吧！

文字編輯：Dora

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