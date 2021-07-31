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失戀痛苦原因只有「三個字」　有一個最好解法

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▲女性,失戀,男性,兩性,示意圖（圖／取自免費圖庫unsplash）

▲失戀的難過程度就像是活不下去一樣，來自於人類的演化機制。（圖／PEXELS、unsplash、PAKUTASO，以下同）

編輯／借借

人生的路途上遇見一個心動的人，跟對方談起了戀愛，以前的獨立性格彷彿瓦解了，時時刻刻都想跟對方膩在一起，那種安心感就像從未擁有過，巨大的渴望讓妳彷彿變得貪婪，妳可能把這種化學作用稱為「愛情」，而心理學家則有另一種解釋。

▲難過,失戀,男朋友,女朋友。（圖／翻攝自PEXELS）

▲大部分人無法定義愛情，心理學家有解答。

印第安納大學健康行為博士艾蜜莉．納高斯基（Emily Nagoski）表示，人之所以會深陷在愛情裡，主因只有3個字，那就是依附感。從小這感受被視為「生存的要件」，也解釋了為何失戀的感受就像活不下去，比失去工作要痛苦多了。

▲▼失戀,手機,難過,宅,憂鬱,悲傷。（示意圖／翻攝自PAKUTASO網站）

▲失戀時悲傷會非常巨大，但也要學習如何度過難關。

她解釋，依附感是演化後產生的情緒機制，人類在生產時經歷的痛苦，彷彿就是與自己的一部份剝離，這也是就是為人父母後，會感受到孩子就是自己的心頭肉，而孩子也會產生依附感，渴望親近照顧自己的大人，這樣的情緒是促使人類追求自身的完整狀態。

▲▼ 床，女生，棉被，房間，失戀，分手。（示意圖／Tirachard Kumtanom／取自免費圖庫stocksnap）

▲依附感會隨著人生階段而轉移，但需要的渴望會從嬰童時期就留下。

進入青春期之後，對於父母的依附感會轉至對同儕，接著就是讓許多人心神嚮往的愛戀對象，而依附行為也會啟動對方的依附機制，變成相互作用，包括眼神接觸與肢體。

所以當我們失去依附感時，會覺得心碎，其實失去父母的疼愛跟失戀的痛苦，幾乎是同一種情緒，就是「依附感」被剝奪了。

▲▼告白,交往,失戀,男朋友。（圖／pixabay）

▲確實失戀會帶來極大的痛苦，但振作自己也很必要。

因為這種感受是從嬰兒時期開始，如果小時候沒有人照料，等同無法生存，這樣的情緒會延續到我們成人之後，雖然長大後我們可以獨立活下來，但失去依附感等同「彷彿死亡會降臨」的情緒，所以才會如此痛苦。

然而要如何降低失去依附而帶來的巨大空虛與不安全感？強迫自己獨立不容易，也未必是一種最好的方式，事實上，安全感無法由自己給自己，有一種解法就是-選擇和懂得關懷別人的人交朋友，藉由學習「如何關心別人」或是「接受別人的關心」，會從中得到一個踏實的答案。

關鍵字：

兩性, 女性, 男性, 戀愛, 心靈, 成長, 愛情, 心理學, 失戀

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