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5家「女生網拍」回購N次！微辣、極簡風格都有　平價高質感買到剁手

Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網 Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網

創立於2013年，為台灣獨有結合穿搭、社群以及媒體平台。「服裝穿著需要..

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▲網拍推薦。（圖／dappei提供）

文／Dappei

前陣子搭編在 dappei 的 ig 上問了搭黨們「最常回購的網拍」是哪幾家，並且得到了許多回應（在這邊謝謝搭黨們的熱情參與），而搭編這邊也整理出來了幾家被點名最多次的網拍，本篇將介紹女生網拍，那我們就廢話不多說，快來看看是哪幾家網拍上榜吧！

#1 mini matters

被提名最多次的就是 mini matters，由 youtuber Meg 創立的服飾品牌，走一個日系復古感的風格，但不定期會有一些非常「接地氣」的自製企劃，可愛的台式感氛圍，去年發售的麻辣鍋、薑母鴨毛衣更是在網上掀起一波討論。mini matters 的衣服搭編覺得是這幾家網拍中最好駕馭、較平易近人的風格，簡單、清新又百搭，不會擔心購入了一件心儀的服飾，卻不知道怎麼和衣櫃內原有的衣服去做搭配，是個人人都可以嘗試的網拍風格。

▲網拍推薦。（圖／dappei提供）

▲網拍推薦。（圖／dappei提供）

#2 CEREAL

第二名則是已經在網路上紅了好一陣子的 CEREAL，品牌偏向韓系微辛風格，服飾整體風格強烈，一件就能製造吸睛亮點，每到夏天，搭編總會在 CEREAL 購入一些夏日必備的微辣背心（笑），對搭編來說 CEREAL 的調色、印花就是他們的特色，喜歡帶霧感色調的搭黨們千萬不要錯過他們家的服飾，而除了調色，也會有許多特殊印花，各種渲染、圖騰，幾乎都能在每次上新看到新單品，簡單一件就能輕鬆擺脫路人穿搭。

▲網拍推薦。（圖／dappei提供）

▲網拍推薦。（圖／dappei提供）

#3 MEIER.Q

第三家也是搭編最常買的一家網拍 MEIER.Q（笑），簡約、百搭、微熟，調色也都是偏向這幾年較流行的大地色系，風格的話，搭編有點難去定義，對搭編來說它的可塑性很強，搭配各種風格相對的單品，它也都能輕鬆融入，可韓系、可日系，對風格多變的搭黨們絕對是一個友善品牌。MEIER.Q 的特點是他們的 PROJECT.M：舒適日常提案系列，這個系列裡都是許多日常百搭的素面單品，女孩必備的 bra top、基本的素 T，通通一應俱全，但調色與版型剪裁依然有質感，日常服飾也能保持優雅高質感。

▲網拍推薦。（圖／dappei提供）

▲網拍推薦。（圖／dappei提供）

#4 mouggan

最後一間網拍為近一兩年網路聲量很高的 mouggan，由部落客大饅大力所創立，品牌一上架就迅速累積許多忠實粉絲，品牌強調每個人都是獨特的，而在服飾上確實可以發現 mouggan 的服裝看似與流行趨勢相符，簡約、舒適，但卻又帶點自己的個性，不論是從剪裁、版型上都可以看出端倪，主要色系也為大地色系，但調色與版型都非常時髦。而品牌最大的特色更是每一期的 story，品牌會邀請不同領域的 KOL、藝人、職人，進行聯名，每期聯名不只能讓粉絲們支持自己喜歡的 KOL、明星等，更多的是發現 mouggan 團隊的創意及用心。

▲網拍推薦。（圖／dappei提供）

▲網拍推薦。（圖／dappei提供）

#5 ithinkso

第五家則是來自韓國的包包品牌，風格簡約有質感，而且各種包款都有，非常適合小資女！也因為款式都是以素面為主，因此包包也可以和各種風格做搭配！有興趣的搭黨可以至 ithinkso 官網選購！

▲網拍推薦。（圖／dappei提供）

Dappei 結語：

以上五家其實不只是受到搭黨們的喜愛，也算是網路聲量非常高的五家網拍，且各有各的特色，風格也都不太一樣，希望這篇深入介紹文能幫到各位搭黨們！

文字編輯：chloe / 圖片來源：mini mattersCEREALMEIER.Qmougganithinkso

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Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

dappei, 搭配, 穿搭, 網拍

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