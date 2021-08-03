別再說「白T」無聊！技巧學起來　打造4種夏日型男Look

文／Dappei

如果要做一個夏天最百搭的單品票選活動，相信「白T」絕對會是名列前茅的選項之一，的確白T雖看似單調無趣，但無論是春夏秋冬，只要一件白T就能搭配出無限種不同風格的質感搭配，經過細心搭配，簡單的白 T 也能創造出無限可能。今回，就讓 Dappei 介紹給你4種不同風格的夏日白 T 穿搭提案，別再說白T無聊啦！

STYLE 1

炎炎夏日中，要穿著兩件以上的單品製造層次細節可說是難上加難，面對炎熱的超級高溫，要如何用一件單品就製造出穿搭亮點想必是所有穿搭客都十分關注的問題。知名穿搭客 @pomlee0423 便利用顏色繽紛的紮染短褲輕鬆給出了解決方案，在上身僅以簡約的 KITH Logo 短 T 搭配，凸顯出紮染短褲繽紛的色彩；在鞋款的選擇上，以機能感滿點的 Suicoke Moto，利用涼拖鞋搭配白色長襪營造出休閒的夏日氛圍，是夏日涼感搭配的優質穿搭提案。

STYLE 2

面對絲毫不客氣的艷陽，利用單品的剪裁與小物的搭配，也能輕鬆用一件單品製造出有看頭的穿搭。型人 @zong0416 便是利用寬鬆剪裁的落肩白色短 T，下身則是以 A 字剪裁的寬鬆膝上短褲配搭，落肩的上衣拉寬了視覺上的肩膀寬度，膝上短褲與白色長襪則拉高了視覺上的身高比例，再配上輕鬆好收納的小包，只利用簡單的單品便作出簡單卻細節滿滿的夏日穿搭提案。

STYLE 3

機能工裝可說是近年潮流圈炙手可熱的熱門風格，無論是台灣設計師品牌或是國外的知名品牌都以「Urban Outdoor」作為主打的風格。知名 YouTuber ＠waisanglam 便是利用機能面料的軍綠色口袋襯衫內搭白色素 T，下身選擇米白色的口袋寬褲鞋款則以簡約的 Converse 1970 來作配搭，全身都以寬鬆的輪廓與大地色系呈現，在帽款則選擇少見的飛行帽作為整體搭配的亮點，是為夏日機能工裝的優質穿搭提案。

STYLE 4

無法在上衣內再塞一件內搭，又根本穿不住襯衫來做層次搭配，卻又覺得單穿一件短 T 很無聊的話，背心絕對能夠解決你的困擾。型人 @hnzype.k 利用白色短 T 搭配迷彩獵裝背心製造層次，並搭配棕色短毛帽，上身以大地色系營造山系穿搭的戶外感，下身則以黑色及膝短褲調和迷彩的花俏感，鞋款則著用當今十分熱門的 NIKE DUNK，利用街頭風格的滿點的球鞋與戶外感時族的山系風格互相碰撞，混搭出細節滿滿的夏日穿搭提案。

Dappei 結語

白 T 隨然看似十分單調沒有細節可言，然而，「沒有個性」反倒是它最大的優點，正因為白T 沒有個性，才能無論何種風格都能夠輕鬆搭配，不同的剪裁與材質也能營造出截然不同的風格與視覺感受，因此，別再說白 T 無聊了，趕緊手刀購入為你的夏天穿搭增加更多可能性吧！

文字編輯：@Hans / 圖片來源：@zong0416| @waisenglam | @pomlee0423

「白Ｔ」好搭但是沒看頭？整理 4 種穿搭提案，讓你在簡約中也能做出變化！



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