《飛天小女警》快閃店搶先帶逛！網路搶爆吸管杯、魔人啾啾口罩巨可愛

記者王則絲／台北報導

「一天又平安的過去了，感謝飛天小女警的努力！」如果這句令人熟悉的台詞勾起了你童年的回憶，那麼經典卡通《飛天小女警》絕對在你心中佔有一席之地！今年夏天FANFANS粉粉於台北信義新光三越A11開設了「飛天小女警主題快閃店」，並同時於線上開賣眾多周邊，目前冠軍單品為超可愛的大容量吸管杯！其他粉絲必收周邊還包括口罩、各式T恤與帆布袋，以下就讓《ET FASHION》來搶先帶逛。

▲「飛天小女警快閃店」已正式開幕。（圖／品牌提供）



實體快閃店開幕之時，其實網路已搶先偷跑，目前網上的冠軍單品正是這款「不鏽鋼吸管杯」，在粉色的底色上，可以看到花花、泡泡和毛毛飛過，可愛模樣讓人少女心爆發，且這款水杯容量有750ml，並附有吸管，居家使用也相當方便。

▲不鏽鋼吸管杯。（圖／品牌提供、記者王則絲攝）

疫情期間口罩就等於門面，喜歡飛天小女警的朋友們最不能錯過的就是「魔人啾啾口罩」！雖然魔人啾啾是卡通裡的反派角色，但是人氣一點也不亞於小女警們，這次快閃店推出的口罩，從影片裡可以看到連紙盒包裝都超精美，拆開兩邊各放一組魔人啾啾口罩與小女警口罩款式，戴起來絕對會成為人群中的焦點。

▲飛天小女警口罩。（圖／記者王則絲攝）

現場還有非常多日常生活小物，像是馬克杯、吸水杯墊⋯⋯都有各個角色的款式圖樣，有喜歡特定角色的朋友可以選擇成套搭配；截取自花花、泡泡和毛毛圓滾滾大眼睛的眼罩也超可愛！一旁還有繽紛設計的飲料提袋。

▲陶瓷馬克杯、陶瓷杯墊。（圖／記者王則絲攝）

▲眼罩、飲料提袋。（圖／記者王則絲攝）

另外，女孩們必備的美妝小物也沒少，這次新推出的「小方鏡」外型相當吸引人，共帶來三款圖案，小小體積攜帶方便，補妝時拿出來炫耀一下再適合不過了。柔軟、絨毛質感的髮帶，同樣也推出了花花、泡泡和毛毛三種色調的款式，即便只是居家使用，也要耍可愛！

▲飛天小女警小方鏡。（圖／品牌提供）

▲飛天小女警髮帶。（圖／品牌提供）

本次快閃店還有一樣小物特別吸睛，就是這款「壓克力小夜燈」，夜晚時將開關開啟，透明壓克力板上的圖案便會顯現，作為房間擺設超級療癒，亮度也適中，當作小夜燈不會感到刺眼。想當然，每當有主題快閃店活動，T恤服裝與各式收納包、帆布袋，可是最基本的，本次快閃店現場也有眾多選擇。

▲壓克力小夜燈。（圖／品牌提供、記者王則絲攝）

▲飛天小女警刺繡T恤。（圖／品牌提供）

▲收納帆布包款。（圖／記者王則絲攝）

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