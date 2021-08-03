說．流行／Max Mara為何紅了70年？　創始人竟學法律、101801大衣成永恆

▲Max Mara 在今年邁入70週年。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

火紅半世紀的時尚單品不多，Max Mara的101801大衣就是其中經典之一，品牌終於在今年（2021年）正式滿70歲，一直以低調且內斂的義大利風格擄獲全球時尚迷，若還不認識品牌的故事，此次跟著《ET FASHION》說流行一起來了解。

Max Mara創始人阿基萊馬拉莫蒂

和一般精品品牌不同，Max Mara的創始人阿基萊馬拉莫蒂（Archille Maramotti）並非專業時尚學院出身，而是畢業於法律系，全因曾祖母Marina Rinaldi的培養才慢慢對時尚產生興趣，因此投身於高檔成衣事業，在那個對於成衣概念還十分陌生的時代，於1951年成立Max Mara。當初以一件駱駝色大衣、一套粉紅色套裝開始了專屬於Max Mara的優雅，也一改了時下民眾穿著訂製服裝的習慣，品牌無疑是成衣先驅。

▲Max Mara 101801大衣是不敗經典 。（圖／品牌提供）

101801大衣

1981年品牌當時的設計師Anne-Marie Beretta打造了編號「101801」的大衣，從此口號流傳，所有女性都該入手一套。但那件大衣具體來說並沒有顯著的特色，憑藉衣長120公分的均勻程度、無收腰細節、寬大的翻領輪廓，反而打動了不分年齡的眾多女性，以73道工序奠定101801大衣永恆地位。另外，還有泰迪熊大衣、Manuela繫帶大衣等也在熱銷名單內。

70年來從不跟隨潮流

創始人曾經提到：「MaxMara時裝一向較低調，我們考慮到人有獨特的個性和身分，衣服不應喧賓奪主，我們製造最好的產品，這是我們的本性。」這也就證明了，為何各大精品創意總監更換之快，但MaxMara 如今的創意總監Ian Griffiths（伊恩格里菲斯）卻能一待33年，讓品牌對於女性的詮釋始終如一，就連時尚迷熟知的老佛爺Karl Lagerfeld、Dolce & Gabbana等人，都曾為品牌設計。

▲Max Mara迎接70週年將7 位藝術家的巧思濃縮在T恤中。（圖／品牌提供）

Max Mara 70 周年紀念精選 T 恤

Max Mara為迎接品牌歷史性的70週年，特別將7 位藝術家的巧思濃縮在T恤中，品牌認為T 恤不僅僅是一款由圓領和短袖組成的直筒剪裁服飾，更是一款「宣言服裝」，將威廉韋格曼 (William Wegman) 拍攝的高貴優雅的威瑪獵犬穿著 Max Mara 101801 駝色大衣的攝影作品印製在T恤上，勢必又將成為經典之作。

▲威廉韋格曼拍攝的高貴優雅的威瑪獵犬穿101801 駝色大衣的攝影作品。（圖／品牌提供）

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