fb ig video ETtoday search mobile

說．流行／Max Mara為何紅了70年？　創始人竟學法律、101801大衣成永恆

>

▲▼Max Mara 。（圖／品牌提供）

▲Max Mara 在今年邁入70週年。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

火紅半世紀的時尚單品不多，Max Mara的101801大衣就是其中經典之一，品牌終於在今年（2021年）正式滿70歲，一直以低調且內斂的義大利風格擄獲全球時尚迷，若還不認識品牌的故事，此次跟著《ET FASHION》說流行一起來了解。

Max Mara創始人阿基萊馬拉莫蒂

和一般精品品牌不同，Max Mara的創始人阿基萊馬拉莫蒂（Archille Maramotti）並非專業時尚學院出身，而是畢業於法律系，全因曾祖母Marina Rinaldi的培養才慢慢對時尚產生興趣，因此投身於高檔成衣事業，在那個對於成衣概念還十分陌生的時代，於1951年成立Max Mara。當初以一件駱駝色大衣、一套粉紅色套裝開始了專屬於Max Mara的優雅，也一改了時下民眾穿著訂製服裝的習慣，品牌無疑是成衣先驅。

▲▼Max Mara 。（圖／品牌提供）

▲▼Max Mara 。（圖／品牌提供）

▲Max Mara 101801大衣是不敗經典 。（圖／品牌提供）

101801大衣

1981年品牌當時的設計師Anne-Marie Beretta打造了編號「101801」的大衣，從此口號流傳，所有女性都該入手一套。但那件大衣具體來說並沒有顯著的特色，憑藉衣長120公分的均勻程度、無收腰細節、寬大的翻領輪廓，反而打動了不分年齡的眾多女性，以73道工序奠定101801大衣永恆地位。另外，還有泰迪熊大衣、Manuela繫帶大衣等也在熱銷名單內。

70年來從不跟隨潮流

創始人曾經提到：「MaxMara時裝一向較低調，我們考慮到人有獨特的個性和身分，衣服不應喧賓奪主，我們製造最好的產品，這是我們的本性。」這也就證明了，為何各大精品創意總監更換之快，但MaxMara 如今的創意總監Ian Griffiths（伊恩格里菲斯）卻能一待33年，讓品牌對於女性的詮釋始終如一，就連時尚迷熟知的老佛爺Karl Lagerfeld、Dolce & Gabbana等人，都曾為品牌設計。

▲▼Max Mara 。（圖／品牌提供）

▲Max Mara迎接70週年將7 位藝術家的巧思濃縮在T恤中。（圖／品牌提供）

Max Mara 70 周年紀念精選 T 恤

Max Mara為迎接品牌歷史性的70週年，特別將7 位藝術家的巧思濃縮在T恤中，品牌認為T 恤不僅僅是一款由圓領和短袖組成的直筒剪裁服飾，更是一款「宣言服裝」，將威廉韋格曼 (William Wegman) 拍攝的高貴優雅的威瑪獵犬穿著 Max Mara 101801 駝色大衣的攝影作品印製在T恤上，勢必又將成為經典之作。

▲▼Max Mara 。（圖／品牌提供）

▲威廉韋格曼拍攝的高貴優雅的威瑪獵犬穿101801 駝色大衣的攝影作品。（圖／品牌提供）

►說．流行／愛馬仕爆款靈感都是「它」　超像柏金包、這3點一眼辨識

►說・流行／時尚迷必看Netflix《侯斯頓傳奇》　5亮點揭開設計師戲劇一生

►說．流行／曾告ZARA抄襲勝訴　極簡控愛牌Rains「平價北歐雨具」登台

關鍵字：

說流行, Max Mara, 101801

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

黛妃姪女嫁大32歲富豪　馬甲裝束出魔鬼身材

黛妃姪女嫁大32歲富豪　馬甲裝束出魔鬼身材

MIKIMOTO聯手川久保玲　別針、尖牙絕配珍珠項鍊

MIKIMOTO聯手川久保玲　別針、尖牙絕配珍珠項鍊

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

從「生日」神準分析你會愛上的類型

從「生日」神準分析你會愛上的類型

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

6萬元瑜伽墊、4萬元跳繩　PRADA逼人運動

6萬元瑜伽墊、4萬元跳繩　PRADA逼人運動

ET Fashion

推薦閱讀

東奧金牌選手「場邊打毛線」笑翻！超狂作品網瘋傳：被跳水耽誤

東奧金牌選手「場邊打毛線」笑翻！超狂作品網瘋傳：被跳水耽誤

不光暖擁小戴！網翻出辛度「私下圈粉行徑」　做奧運美甲、為比賽戒甜食

不光暖擁小戴！網翻出辛度「私下圈粉行徑」　做奧運美甲、為比賽戒甜食

12星座8月運勢！金牛堅持住佛系態度、獨立水瓶合群一點跟著大家走

12星座8月運勢！金牛堅持住佛系態度、獨立水瓶合群一點跟著大家走

拳擊女將黃筱雯確定拿牌！私下氣質「長腿女神」模樣網直呼：超反差 比168更容易！營養師教「52瘦身法」　更容易做到還能養易瘦體質 手搖飲控快看！營養師曝「4大熱量地雷」快避開：加料＝加熱量 香奈兒「油漆桶」開賣引爆排隊潮！漏夜搶5號工場系列「給媳婦、女兒」 好糗！少時Tiffany慶生「兩腳穿不同鞋」　原來這才是女鞋頭的實力 LV出「電玩」慶祝創辦人200歲　還有BTS畫的可愛「盒子」佈置櫥窗 南韓掀起「雙色染」風潮　一掀起頭髮就讓人有驚喜、綁馬尾也好看

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面