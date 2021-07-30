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戴資穎逆轉勝「滿手飾品」照樣威！狂閃金光…網一數：超過10件

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▲▼戴資穎。（圖／路透）

▲戴資穎今晚8強賽碰泰國依瑟儂。（圖／路透）

記者鮑璿安 ／ 台北報導

「世界球后」戴資穎今（30日）晚間8強賽碰泰國依瑟儂（Ratchanok Intanon），最後驚險逆轉搶進4強賽，全台民眾心情都跟著起伏，而小戴則是老神在在，上場時依舊各種「金色首飾」戴好戴滿，眼尖網友一數竟然超過10件。過去戴資穎也曾表示，自己洗澡和睡覺時都不會拿下飾品。

戴資穎在今晚遇上泰國強敵依瑟儂，經歷三盤苦戰搶進4強賽，她今夜以羽球協會贊助商日本品牌「優乃克」（Yonex）藍、白、綠相間的戰袍出場，並佩戴有長期合作的台灣運動品牌VICTOR護腕，裝備十分齊全。

▲▼戴資穎、依瑟儂。（圖／路透）

▲▼戴資穎。（圖／路透）

▲戴資穎裝備十分齊全，首飾戴好戴滿。（圖／路透）

此外，眼尖的粉絲也發現，球后戴資穎依舊是將首飾戴好戴滿，包括熟悉的1條銀色項鏈與3個耳環，與3隻戒指、2條手鍊，再加上髮圈等配件，粗估至少超過10件。在鏡頭特寫之際顯得金光閃閃，當然完全不影響發揮，依舊是戰力驚人。其實過去戴資穎就曾經表示，自己洗澡和睡覺時都不會拿下飾品，所以哪怕比賽時也不例外，對於飾品相當喜愛。

▲郭婞淳 。（圖／路透、IG）

▲郭婞淳（左）與戴資穎有同款香奈兒耳飾。（圖／路透、IG）

同樣愛美的還有「舉重女神」郭婞淳，26日為台灣拿下本屆首面金牌，當時出戰則是佩戴了香奈兒（CHANEL）經典款雙C Logo耳飾，巧合的是戴資穎也有同款，果然女王眼光略同。

關鍵字：

戴資穎, 東京奧運, 東奧, 奧運, 羽球

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