fb ig video ETtoday search mobile

包・開箱／GUCCI七夕開大絕！「蘋果愛心」躍上經典老花　浪漫極了

>

記者王則絲／台北報導

今年的七夕情人節落在8月14日，各家品牌爭相推出情人節限定系列，今天《ET FASHION》要來帶大家開箱近賞的正是GUCCI為迎接幸福時節所帶來的「Les Pommes」七夕情人節特別系列，此系列囊括眾多男女服裝、包款配件，將浪漫的「蘋果愛心」圖案貫穿單品，以下就以經典的竹節Padlock手袋、大容量托特包以及小皮件做示範。

▲GUCCI七夕情人節系列。（圖／品牌提供）

▲GUCCI推出「Les Pommes」七夕情人節特別系列。（圖／品牌提供）

GUCCI「Les Pommes」系列最具識別度的特色就是隨處可見的「蘋果愛心」新印花，點綴於服裝、鞋款上，或是疊加在經典GG老花上頭，躍上手袋，並以粉色、紅色、黃色、白色構成亮麗活潑的基礎色調，相當童趣、可愛，彷彿洋溢著少女般的粉紅泡泡。

▲GUCCI七夕情人節系列。（圖／記者王則絲攝）

▲GUCCI七夕情人節系列。（圖／記者王則絲攝）

▲GUCCI「Les Pommes」系列的Padlock小型肩背包。（圖／記者王則絲攝）

本系列光是包裝部分就能感受到濃厚的情意，外盒清新蘋果綠的底色上佈滿蘋果愛心們，防塵袋也採同樣設計，儀式感滿滿，開箱影片中首先來看到的是「Les Pommes」系列的Padlock小型肩背包，採用GG老花與上方粉色皮革做拼接，上方的竹節手提把則是挹注經典韻味，開包後展現一大格空間，簡單、俐落也很足夠，同時別忘了，Padlock手袋是真的可以運用一旁掛的小鑰匙上鎖的喔。

▲GUCCI七夕情人節系列。（圖／記者王則絲攝）

▲GUCCI七夕情人節系列。（圖／記者王則絲攝）

▲內部空間與Padlock鎖釦細節。（圖／記者王則絲攝）

接著看到大容量、日常實用的托特手袋，同樣也被滿滿的「蘋果愛心」給佔據了，沉穩的外型瞬間變得俏皮可愛，搭以白色皮革滾邊，拉回一點優雅氣質，而內部空間是無庸置疑的非常大，並附有拉鍊暗袋，上方可利用金屬扣扣住，增加安全性，可手提也可裝上長背帶。

▲GUCCI七夕情人節系列。（圖／記者王則絲攝）

▲GUCCI七夕情人節系列。（圖／記者王則絲攝）

▲GUCCI「Les Pommes」系列托特包。（圖／記者王則絲攝）

不光如此，「Les Pommes」系列還一併推出了許多小配件，包括卡夾、錢夾、錢包⋯⋯與包款運用同樣的老花＋蘋果愛心概念打造，而在價位上相對的也比手袋更平易近人，是送禮的好選擇。

▲GUCCI七夕情人節系列。（圖／記者王則絲攝）

▲GUCCI七夕情人節系列。（圖／記者王則絲攝）

▲GUCCI七夕情人節系列。（圖／記者王則絲攝）

▲GUCCI「Les Pommes」系列老花皮件。（圖／記者王則絲攝）

►包．開箱／蔡依珊愛牌「金箔扣手袋」本尊美翻！　玫瑰迷你款立刻心動

►包・開箱／COACH「小枕頭包」每一款都太Ｑ！療癒手感+浪漫色調少女心噴發

►包．開箱／Versace爆款「蛇髮女神」手袋！　馬卡龍色粗鍊可愛爆棚

關鍵字：

包開箱, GUCCI, 情人節, 七夕, 送禮, 禮物, Les Pommes, 蘋果愛心, 竹節包, 老花包, 托特包, 皮件, 錢包

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

黛妃姪女嫁大32歲富豪　馬甲裝束出魔鬼身材

黛妃姪女嫁大32歲富豪　馬甲裝束出魔鬼身材

MIKIMOTO聯手川久保玲　別針、尖牙絕配珍珠項鍊

MIKIMOTO聯手川久保玲　別針、尖牙絕配珍珠項鍊

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

從「生日」神準分析你會愛上的類型

從「生日」神準分析你會愛上的類型

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

6萬元瑜伽墊、4萬元跳繩　PRADA逼人運動

6萬元瑜伽墊、4萬元跳繩　PRADA逼人運動

ET Fashion

推薦閱讀

打破曖昧僵局！聽懂5個「試探句」，晉升戀人關係

打破曖昧僵局！聽懂5個「試探句」，晉升戀人關係

戴資穎幸運手鍊掛「穎」字　貼身首飾伴征戰東奧奪銀牌

戴資穎幸運手鍊掛「穎」字　貼身首飾伴征戰東奧奪銀牌

東奧惜敗奪銀！戴資穎：「努力到最後一刻，別留下遺憾」道心情

東奧惜敗奪銀！戴資穎：「努力到最後一刻，別留下遺憾」道心情

維尼控會瘋掉！5款「居家小物」推薦　立體抱枕、加濕器可愛到看著傻笑 周末早午餐自己做！10個超簡單「烤吐司食譜」　再搭一杯咖啡好幸福 南韓掀起「雙色染」風潮　一掀起頭髮就讓人有驚喜、綁馬尾也好看 李智凱奪銀藏洋蔥！回顧8大金句：我們要在未來把以前的後悔補齊 用貴婦乳霜前先改掉！5個「變醜壞習慣」小心臉變大、長皺紋 郭婞淳載譽歸國手上「戴一串」，粉嫩色洩漏濃濃少女心 香奈兒「油漆桶」開賣引爆排隊潮！漏夜搶5號工場系列「給媳婦、女兒」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面