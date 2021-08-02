包・開箱／GUCCI七夕開大絕！「蘋果愛心」躍上經典老花　浪漫極了

記者王則絲／台北報導

今年的七夕情人節落在8月14日，各家品牌爭相推出情人節限定系列，今天《ET FASHION》要來帶大家開箱近賞的正是GUCCI為迎接幸福時節所帶來的「Les Pommes」七夕情人節特別系列，此系列囊括眾多男女服裝、包款配件，將浪漫的「蘋果愛心」圖案貫穿單品，以下就以經典的竹節Padlock手袋、大容量托特包以及小皮件做示範。

▲GUCCI推出「Les Pommes」七夕情人節特別系列。（圖／品牌提供）



GUCCI「Les Pommes」系列最具識別度的特色就是隨處可見的「蘋果愛心」新印花，點綴於服裝、鞋款上，或是疊加在經典GG老花上頭，躍上手袋，並以粉色、紅色、黃色、白色構成亮麗活潑的基礎色調，相當童趣、可愛，彷彿洋溢著少女般的粉紅泡泡。

▲GUCCI「Les Pommes」系列的Padlock小型肩背包。（圖／記者王則絲攝）



本系列光是包裝部分就能感受到濃厚的情意，外盒清新蘋果綠的底色上佈滿蘋果愛心們，防塵袋也採同樣設計，儀式感滿滿，開箱影片中首先來看到的是「Les Pommes」系列的Padlock小型肩背包，採用GG老花與上方粉色皮革做拼接，上方的竹節手提把則是挹注經典韻味，開包後展現一大格空間，簡單、俐落也很足夠，同時別忘了，Padlock手袋是真的可以運用一旁掛的小鑰匙上鎖的喔。

▲內部空間與Padlock鎖釦細節。（圖／記者王則絲攝）



接著看到大容量、日常實用的托特手袋，同樣也被滿滿的「蘋果愛心」給佔據了，沉穩的外型瞬間變得俏皮可愛，搭以白色皮革滾邊，拉回一點優雅氣質，而內部空間是無庸置疑的非常大，並附有拉鍊暗袋，上方可利用金屬扣扣住，增加安全性，可手提也可裝上長背帶。

▲GUCCI「Les Pommes」系列托特包。（圖／記者王則絲攝）



不光如此，「Les Pommes」系列還一併推出了許多小配件，包括卡夾、錢夾、錢包⋯⋯與包款運用同樣的老花＋蘋果愛心概念打造，而在價位上相對的也比手袋更平易近人，是送禮的好選擇。

▲GUCCI「Les Pommes」系列老花皮件。（圖／記者王則絲攝）



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