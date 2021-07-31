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夏季必備5款秒降溫「涼感小物」！激凍噴霧、−3℃濕巾一用就愛上

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▲▼夏日必備5款涼感美妝小物。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲炎熱天氣裡隨身攜帶涼感小物，能幫助維持清爽感。（圖／翻攝IG@sachi_fujii_official）

記者張毓容／綜合報導

夏日熱浪來襲，氣溫越來越高，出門沒多久就悶熱到汗濕、黏膩，讓人好煩躁，這時候能清爽降溫的涼感小物就是夏季裡不可或缺的神隊友啊！除了常見的涼感濕巾、沁涼噴霧，連女生出門必備帶的護手霜、入浴鹽、甚至衛生棉都有推出降溫涼感款，快準備好幾個，清爽舒適地過度酷暑危機。

▲▼夏日必備5款涼感美妝小物。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

歐舒丹 澄夏馬鞭草玩色沁涼護手乳，30ml，NT$400。

今年歐舒丹大玩創意，推出獨創的雙色、雙質地涼感護手霜，呵護雙手的同時還能感受清爽沁涼。共推出仙人掌馬鞭草、綠意馬鞭草及澄夏果漾馬鞭草3種款式，混合凝乳及輕盈凝膠雙重質地，有效保濕潤澤乾燥雙手，塗抹於肌膚瞬間迅速吸收，清涼不黏膩。

▲▼夏日必備5款涼感美妝小物。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

納涼祭入浴鹽－西瓜絲瓜香，40g，NT$79。

日本納涼祭入浴鹽推出夏季限定「西瓜絲瓜香」，添加絲瓜果實萃取、西瓜果實萃取與涼感成分，清透的西瓜紅湯色帶有淡淡西瓜絲瓜香氣，增添清涼舒適感，可潤澤肌膚，使肌膚光滑水嫩。

▲▼夏日必備5款涼感美妝小物。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

GATSBY 魔法激凍體用噴霧－冰涼蜜桃，170ml，NT$199。

運用獨家冷感技術，添加6種冷感成分，噴出的水霧狀冰涼噴霧可快速消除身體熱感，立即涼爽且持久度高，並能幫助讓肌膚減少黏膩感，帶有清甜果香能幫助去除身體異味，搭配特殊噴頭設計，倒著噴也很輕鬆順手。

▲▼夏日必備5款涼感美妝小物。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

愛康 涼感衛生棉 檸檬限定，共4款，皆為NT$99。

愛康今年夏季推出全新限量果香涼感衛生棉「檸檬限定」，添加天然檸檬精油，除了原有的薄荷涼感，更散發淡淡的酸甜檸檬香氣，同時擁有52.7倍吸收力、30秒抑菌力及透氣親膚的極輕棉柔表層，共有15.5cm、24cm、28cm、33cm四種尺寸，連包裝都換上可愛的漸層檸檬色系。

▲▼夏日必備5款涼感美妝小物。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

Biore −3℃涼感濕巾，清新花香，20片，NT$165。

採用天然棉製成，細緻柔軟不易傷肌膚，厚實不易捲曲破損，一張即可擦拭全身，添加獨特沁涼薄荷配方、玻尿酸保濕成分，幫助熱氣蒸發，擦拭瞬間降低體感溫度3℃，即刻擺脫濕熱黏膩感、髒污及流汗造成的異味，並可長時間維持清爽涼效。

►膚感秒降5度！夏日必備「沁涼感保養」盤點　歐舒丹雙色護手乳、休足噴霧

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