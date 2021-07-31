fb ig video ETtoday search mobile

去頭油、頭臭！夏日男士「頭皮養護」推薦，視覺髮量也增多

>

▲▼夏日男士抗油「頭皮養護」推薦 。（圖／翻攝自FB）

▲夏季男士頭皮保養首重去油清潔。（圖／翻攝自IG/jtbc drama、品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

父親節即將來到，就從幫爸爸顧好健康頭皮做起！正值盛夏，男性油脂分泌較為旺盛，頭皮較容易出油，悶熱汗水夾雜油脂的分泌，頭皮清潔沒做好，使得固態油脂及髒汙油垢堆積、頭氣味產生，建議首重頭皮清潔下手。

皮膚科醫師指出，氣溫每上升攝氏1℃，出油量就會增加10%，油性頭皮的出油量更是驚人。而夏天男生頭皮出油也較多，就容易產生痘痘、粉刺、脂漏性皮膚炎或毛囊炎等問題，此時慎選溫和不刺激的控油洗髮精很重要。

除了做好清潔、控油，男生不說卻最在意的就是髮量，隨著年齡增加、外在環境汙染，及現代人生活壓力等因素，都加速頭皮堵塞、老化，甚至造成落髮問題。尤其是到了夏季，炎熱高溫與潮溼氣候，髮根特別容易油膩、扁塌，視覺髮量變得更少。

若伴隨著頭髮稀疏及易扁塌的困擾，則建議選擇同時使用強健髮根的洗髮精及養髮液。洗頭後、出門前想加強頭皮的保養，不妨加上養髮精華液步驟，幫助調理頭皮油脂，提升頭皮防護力及強健髮根，讓頭皮保養更加分，帶有微涼植萃薄荷成分更適合夏天悶熱季節。

▲▼夏日男士抗油「頭皮養護」推薦 。（圖／品牌提供）

▲juliArt 甘草次酸角質淨化液。

檸檬酸複合物幫助溫和軟化老廢角質，改善毛孔阻塞，若有毛囊炎或是頭皮屑困擾，都能使用角質淨化液來改善。

▲▼夏日男士抗油「頭皮養護」推薦 。（圖／品牌提供）

▲Hair Rituel 賦活重升髮精華，60ml，5,800元。

滴滴蘊含最高活性能量，為秀髮注入源源不絕的年輕活力，同時做到提升髮肌強健活力，延緩老化、淨化舒緩不適，並提升髮絲豐盈度。

▲▼夏日男士抗油「頭皮養護」推薦 。（圖／品牌提供）

▲艾瑪絲 草本強健養髮精華液。

含小分子甘草次酸複合物，幫助維持頭皮清爽、調理頭皮油脂分泌、提升頭皮防護力及強健髮根，於洗髮吹乾後噴灑按摩使用，頭皮按摩後舒暢清爽，可天天使用。

關鍵字：

頭油, 頭臭, 男士清潔養護

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

黛妃姪女嫁大32歲富豪　馬甲裝束出魔鬼身材

黛妃姪女嫁大32歲富豪　馬甲裝束出魔鬼身材

MIKIMOTO聯手川久保玲　別針、尖牙絕配珍珠項鍊

MIKIMOTO聯手川久保玲　別針、尖牙絕配珍珠項鍊

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

從「生日」神準分析你會愛上的類型

從「生日」神準分析你會愛上的類型

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

6萬元瑜伽墊、4萬元跳繩　PRADA逼人運動

6萬元瑜伽墊、4萬元跳繩　PRADA逼人運動

ET Fashion

推薦閱讀

戴資穎逆轉勝「滿手飾品」照樣威！狂閃金光…網一數：超過10件

戴資穎逆轉勝「滿手飾品」照樣威！狂閃金光…網一數：超過10件

香奈兒「油漆桶」開賣引爆排隊潮！漏夜搶5號工場系列「給媳婦、女兒」

香奈兒「油漆桶」開賣引爆排隊潮！漏夜搶5號工場系列「給媳婦、女兒」

哈佛大學推薦5種「抗炎食物」　保護心血管還有助抗老

哈佛大學推薦5種「抗炎食物」　保護心血管還有助抗老

南韓掀起「雙色染」風潮　一掀起頭髮就讓人有驚喜、綁馬尾也好看 土耳其女排197公分長腿美女爆紅！運動場外放下秀髮＋火辣穿搭超吸睛 25.5萬元LOEWE木盒便當裝「迷你包全餐」！5顆爆款手袋照了縮小燈Ｑ爆 夏季必備5款秒降溫「涼感小物」！激凍噴霧、−3℃濕巾一用就愛上 Jessica野餐出動9萬草編包　狂壓腳背拍美腿照 難怪喝水也胖！網推5個「易胖體質測驗」　大拇指形狀有玄機 越吵感情越甜的星座CP大公開！魚秤配互相吸引、冠軍組合說一句頂十句

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面