去頭油、頭臭！夏日男士「頭皮養護」推薦，視覺髮量也增多

▲夏季男士頭皮保養首重去油清潔。（圖／翻攝自IG/jtbc drama、品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

父親節即將來到，就從幫爸爸顧好健康頭皮做起！正值盛夏，男性油脂分泌較為旺盛，頭皮較容易出油，悶熱汗水夾雜油脂的分泌，頭皮清潔沒做好，使得固態油脂及髒汙油垢堆積、頭氣味產生，建議首重頭皮清潔下手。

皮膚科醫師指出，氣溫每上升攝氏1℃，出油量就會增加10%，油性頭皮的出油量更是驚人。而夏天男生頭皮出油也較多，就容易產生痘痘、粉刺、脂漏性皮膚炎或毛囊炎等問題，此時慎選溫和不刺激的控油洗髮精很重要。

除了做好清潔、控油，男生不說卻最在意的就是髮量，隨著年齡增加、外在環境汙染，及現代人生活壓力等因素，都加速頭皮堵塞、老化，甚至造成落髮問題。尤其是到了夏季，炎熱高溫與潮溼氣候，髮根特別容易油膩、扁塌，視覺髮量變得更少。

若伴隨著頭髮稀疏及易扁塌的困擾，則建議選擇同時使用強健髮根的洗髮精及養髮液。洗頭後、出門前想加強頭皮的保養，不妨加上養髮精華液步驟，幫助調理頭皮油脂，提升頭皮防護力及強健髮根，讓頭皮保養更加分，帶有微涼植萃薄荷成分更適合夏天悶熱季節。

▲juliArt 甘草次酸角質淨化液。

檸檬酸複合物幫助溫和軟化老廢角質，改善毛孔阻塞，若有毛囊炎或是頭皮屑困擾，都能使用角質淨化液來改善。

▲Hair Rituel 賦活重升髮精華，60ml，5,800元。

滴滴蘊含最高活性能量，為秀髮注入源源不絕的年輕活力，同時做到提升髮肌強健活力，延緩老化、淨化舒緩不適，並提升髮絲豐盈度。

▲艾瑪絲 草本強健養髮精華液。

含小分子甘草次酸複合物，幫助維持頭皮清爽、調理頭皮油脂分泌、提升頭皮防護力及強健髮根，於洗髮吹乾後噴灑按摩使用，頭皮按摩後舒暢清爽，可天天使用。