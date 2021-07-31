別只敷心安！皮膚科醫師：片狀面膜能導好也能導壞，不是萬靈丹

▲面膜敷錯也會傷肌膚。（圖／翻攝自IG/ahc_official）

記者曾怡嘉 / 台北報導

台灣人愛敷面膜世界聞名，不少人依賴面膜保養速效感，但根據調查指出，消費者對於挑選面膜仍有許多錯誤認知，像僅憑包裝吸睛、宣稱功效，甚至是定價便宜優先入手，皮膚科高珮菡醫師提醒，面膜不能只敷心安，掌握以下觀念才能敷出健康美肌。

#片狀面膜能導好也能導壞

高醫師提到，片狀面膜獨具的封閉環境導入特性，能夠促使肌膚毛孔舒張並與肌膚緊密貼合的滲透原理，可讓面膜上的精華液滲入肌膚的吸收效率大幅提升。

相較於一般保養品保養成分僅會停留在皮膚淺層無法繼續滲透，片狀面膜可防止或減低水分蒸發的速度，持續將精華成分被動地往皮膚深層滲透滋潤肌膚。

若是挑選缺少正確成分標示或未經檢驗的面膜，除了無法提升肌膚保濕度之外，甚至有可能會引起肌膚過敏或是刺激反應，對於肌膚的傷害更是不容輕忽。

#別用敷後當下感受評斷面膜優劣

許多消費者習慣僅用面膜敷後當下的感受來評斷面膜優劣，而忽略要長期觀察肌膚變化，保養不能單靠感覺，面膜敷後當下的水潤、滑嫩有可能只是因為肌膚短暫獲得水分，並不代表能持續維持或改善膚況，建議規律使用三至四周，仔細觀察肌膚狀況的變化，才能篩選出最安全有效且適合自己的產品。

#經由第三方機構檢驗、測試較安心

購買面膜時，不少人會單憑外包裝宣稱的功效而買單，疏於進一步網路搜尋、研讀相關成分資料。高醫師提醒消費者可選擇經由第三方機構簡易的面膜，而標榜獲獎肯定的商品則需注意該機構的公正性。

針對部分消費者敷面膜會有肌膚不適情況，高醫師呼籲除了參考成分，面膜布的纖維長短也可能是肌膚感到刺癢不適的原因之一，建議選擇通過「貼膚測試」的商品，無論材質或成分都更安全安心。