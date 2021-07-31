郭婞淳載譽歸國手上「戴一串」，粉嫩色洩漏濃濃少女心

▲私下的郭婞淳其實也很愛漂亮。（圖／記者林敬旻攝）

記者曾怡嘉 / 台北報導

為台灣摘下東京奧運首面金牌的「舉重女神」郭婞淳今載譽歸國，一下機就引來民眾熱情歡呼，仔細看她耳上依舊戴著日前因她成為熱搜的香奈兒雙C logo耳環，手上佩戴的飾品更是數不完，乍看全都是粉嫩色系，可看出私下的她有一顆濃濃少女心。

▲郭婞淳奪金時戴的香奈兒耳環成為當日熱搜。（圖／路透社）

郭婞淳曾在《ELLE》專訪提到，打從國中加入田徑隊之後，到高一獲選為青年奧林匹克運動會選手至今，每天晨操練習和數不清的重訓與國際賽事，早已佔滿她全部的時間，沒有心思愛漂亮，唯獨做的一件事就是在國中打了耳洞。

▲纖細的Redline幸運手鍊也是她最愛的配件之一。

其實從郭婞淳的IG中不難發現，她其實是一位飾品控，稍微正式的場合她絕對會戴上她最愛的香奈兒Logo耳環，手上除了固定佩戴的幸運手環珠繩外外，還有一條Redline手鍊，據說能帶來能量和守護，串起好運與祝福。

不只如此，她也和一般長髮女生一樣，喜歡把綁髮圈套在手上當作配件，今天下機手上套著的就是L. Erickson粉嫩色系的彈力髮圈，主打不易鬆也不咬髮，運動重訓時，更能夠牢牢綁住馬尾。