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用貴婦乳霜前先改掉！5個「變醜壞習慣」小心臉變大、長皺紋

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▲▼5個「變醜壞習慣」。（圖／翻攝ＩＧ）

▲想維持美麗，除了做好保養，有些日常小習慣也要注意。（圖／翻攝IG@ahc.official、@thanks_kim）

編輯／Amanda

為了維持青春美麗，女生們都願意花上時間和金錢，努力保養，但你知道嗎？生活中有些習以為常的小習慣，不僅會讓保養效果大打折扣，甚至可能讓你肌膚變差、越變越醜，像是以下這6個「壞習慣」，快記好別再犯了！

1.用嘴巴呼吸

正常來說一般人都是用鼻子呼吸，但有些人卻不自覺會用嘴巴來呼吸，長時間用嘴巴呼吸容易導致嘴型外凸、下巴後縮，甚至影響牙齒的咬合，進而影響嘴型、臉型。

▲▼5個「變醜壞習慣」。（圖／翻攝ＩＧ）

▲托腮容易擠壓臉部肌肉要小心。（圖／翻攝IG@thanks_kim）

2.托腮

很多人坐著或在思考時常會有托腮的習慣，而經常習慣性托腮，不僅會影響臉部側面肌肉線條的形狀，還因托腮時會擠壓到臉部肌肉，讓後眼角形成皺摺，導致眼角紋路產生。又如果是容易冒痘的膚質，手上的細菌也可能導致痘痘情況加重。

3.愛揉眼睛

不少人在早上剛睡醒或眼睛癢的時候都習慣用手揉眼睛，但眼周肌膚是全臉肌膚最薄也最脆弱的部位，經常用手揉眼睛不僅可能使手上細菌進到眼睛裡，引起眼睛發炎變紅，也會因頻繁摩擦導致眼皮變鬆弛、出現細紋，用多貴的眼霜都救不回來。

▲▼5個「變醜壞習慣」。（圖／翻攝ＩＧ）

▲洗臉時讓泡沫均勻塗抹全臉即可，別過度用力揉搓。（圖／翻攝IG@aoihamada）

4.洗臉時大力揉搓

洗臉時若因為想「洗乾淨」就大力揉搓或來回搓洗很久，容易造成過度清潔、摩擦肌膚，反而會傷害肌膚，甚至導致細紋產生。另外，用過熱的水或冰水洗臉，也會過度刺激肌膚，容易洗出敏感肌。

5.習慣只用一邊咀嚼

吃飯時總是用同一邊來咀嚼，長期下來，常用的那一側咀嚼肌會越來越發達，臉型就會顯得一大一小。

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關鍵字：

保養, 變醜, 壞習慣, 托腮, 揉眼, 細紋

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