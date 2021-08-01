星・變美／廖思惟「佛系護髮」有一套，吹八分乾夾起秀髮更柔軟

▲廖思惟美貌氣質出眾，也喜歡和網友分享生活日常。（圖／翻攝自小紅書/廖思惟，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

第一名媛孫芸芸的愛女廖思惟美貌經大家認證，有著一頭棕色長髮的她，日前挑染引來正負兩面評價，網友直指之前比較美，還是自然髮色有氣質。為此她不只高EQ回應，更上傳影片大方分享網友們如何養出像她一樣的滑順好髮質。

21歲廖思惟和媽媽幾乎一個模子刻出來，出色氣質外貌和甜甜嗓音在《小紅書》更吸引16萬網友追隨，留著一頭長髮的她日前錄製影片，親自回覆網友們對於她保養頭髮的提問。

▲日前她換上挑染新髮型，更顯女人味。

目前在澳洲念書的她，分享因為當地氣候較乾，不一定會天天洗頭，頭髮需要光澤，天天清洗會把油脂洗掉。她提到大家洗完頭都會把頭髮全部吹乾，因為這樣才不會頭痛，但長髮的她有時會偷懶，通常吹個八分乾後，就會用鯊魚夾夾起來，先去做別的事情，之後再拆掉竟發現頭髮變得更軟、更滑。

染髮後目前使用的洗潤產品是OLAPLEX，專業沙龍購入，愛用梳子也是凱特王妃的愛牌Tangle Teezer，她分享即便頭髮打結，怎麼梳也不會痛，最近也在網路上入手一支頭皮按摩梳，自己在家也能輕鬆刺激頭皮穴點，加速氣血循環。

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