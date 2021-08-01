「麟洋配」時尚照手比愛心Q爆　王齊麟還露肚肚了

▲李洋（左）與王齊麟在東京奧運男雙羽球金牌戰擊敗大陸雙塔組合，勇奪金牌。（圖／路透社）



記者陳雅韻／台北報導

台灣「黃金男雙」李洋、王齊麟，昨（31日）在東京奧運男雙羽球金牌戰擊敗大陸雙塔組合劉雨辰、李俊慧，勇奪金牌，「麟洋配」在奧運賽場的好默契也延伸至日常中，兩人私下都是休閒風穿搭的擁護者，曾受義大利精品品牌Amedeo Testoni邀請拍攝時尚照，兩人擺出俏皮愛心pose展現好哥們感情，王齊麟還不小心露肚子了。

▲李洋（左）與王齊麟曾受義大利精品Amedeo Testoni之邀拍攝時尚照，兩人擺出俏皮pose。（圖／翻攝leeyang0812 IG）





▲李洋難得穿球鞋之外的時尚小白鞋，笑得燦爛。（圖／翻攝leeyang0812 IG）



面對時尚初體驗，李洋特別感謝品牌讓他和搭檔有機會能夠拍攝運動品牌外的照片，不僅被朋友讚帥，還鼓勵他多學幾個pose接代言，李洋回答：「我還是努力把球打好。」非常認真看待羽球專業。



▲廠商送給王齊麟背包，他挑了半天依然選休閒風搭配他平日的穿搭。（圖／翻攝chilinwang IG）





▲王齊麟為空氣清淨機拍形象照，換上西裝展現正裝帥氣的一面。（圖／翻攝chilinwang IG）



王齊麟也有不少廠商贊助的機會，有一回品牌要送他包包，他挑選了半天，依然選擇休閒風的背包比較適合他的平日穿搭；不過除了每天愛穿的T恤與運動褲，他日前為空氣清淨機拍形象照，終於有機會換上西裝展現正裝帥氣的一面，他還趁換裝空檔自拍上半精壯身材，自認「話說我認真出力還是有點身材的啦」。

▲王齊麟笑稱認真出力還是有點身材。（圖／翻攝chilinwang IG）



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