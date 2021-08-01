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楊謹華喝美容湯養顏　零廚藝也會做

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▲▼楊謹華 。（圖／翻攝楊謹華臉書）

▲43歲的楊謹華幸福洋溢，狀態極好。（圖／翻攝楊謹華臉書，以下同）
 

記者陳雅韻／台北報導

43歲的楊謹華近日逐步恢復過往的工作節奏，當然要以最佳狀態面對鏡頭，她的美麗祕方不藏私，公開分享她的美容三法寶，分別是補充美容保健飲品、喝蔬菜牛肉湯、攝取新鮮水果，她透露每天這樣吃，隨時拍照或照鏡子都開心，尤其是她親手燉煮的蔬菜牛肉湯，連家人都捧場，她自認廚藝不夠精湛，但這鍋營養滿分的湯，新手一定能駕馭。

▲▼楊謹華 。（圖／翻攝楊謹華臉書）

▲楊謹華愛燉蔬菜牛肉湯，家人也很捧場。

▲▼楊謹華 。（圖／翻攝楊謹華臉書）

▲楊謹華的蔬菜牛肉湯讓蔬果與牛肉釋放天然鮮甜味，不另加調味料。

楊謹華分享蔬菜牛肉湯的做法，先準備番茄、洋蔥、紅蘿蔔、蘋果、大蒜、薑、蔥和牛肉片，她先讓紅蘿蔔下鍋煮10分鐘，再將其他蔬果放入燉煮半小時，最後再放入牛肉片，她表示無須再多放調味料，因為蔬果的鮮甜味與肉汁已是最天然的調味了。

▲▼楊謹華 。（圖／翻攝楊謹華臉書）

▲楊謹華愛吃櫻桃養顏，並固定補充美容保健品。
 

白天時楊謹華會吃新鮮水果補充維他命C，對養顏很有幫助，她特別喜歡櫻桃與莓果類，但她也顧及含糖量高，食用量會比較謹慎，並搭配新鮮蔬菜等原型食物；此外，她也會固定補充美容保健飲品，每天變換不同口味，讓自己肌膚維持美好狀態。

▲▼楊謹華 。（圖／翻攝楊謹華臉書）

▲楊謹華不僅是戲劇女王，也是時尚圈寵兒。
 

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楊謹華

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