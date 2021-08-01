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打破曖昧僵局！聽懂5個「試探句」，晉升戀人關係

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▲▼聽懂5個「試探句型」，晉升戀人關係 。（圖／翻攝自FB）

▲聽懂曖昧對象的「暗示」很重要。（圖／翻攝自FB/jtbc drama，以下同）

編輯 / Amber

人家都說戀愛在曖昧階段最美，任何一個小動作或是簡單話語，都是在心中想了又想的試探，思量著自己該前進還是後退，又或者到底是不是對象心目中的唯一，若你也「友達以上，戀人未滿」，以下5句話教你聽出曖昧對象的弦外之音。

#你在幹嘛→我想要和你聊天

這句話應該很熟悉，用試探語氣問你在幹嘛，其實是想要找機會和你聊天，如果你這時冷回，曖昧對象可能又會悄悄的往後退一步，這時候適時回覆：那你呢？有來有往的回應，才能搭起戀愛的節奏。

▲▼聽懂5個「試探句型」，晉升戀人關係 。（圖／翻攝自FB）

#那部電影聽說很好看→要不要一起去看電影

曖昧對象找話題和你聊電影、聊音樂，其實並不是真的要和你聊個透徹，真正目的是希望找你一起出去看電影，製造更多相處機會。

#你覺得某某如何→想知道你喜歡的類型

曖昧中一定會很想知道自己是否是他的戀愛類型，若是直接了當問他：你覺得我怎樣？好像有點太超過，不少人都喜歡旁敲側擊，慢慢拼湊出曖昧對象的理想型，來估算未來在一起的可能性。

▲▼聽懂5個「試探句型」，晉升戀人關係 。（圖／翻攝自FB）

#你異性朋友很多嗎→想知道是不是特別的存在

兩人雖有聊不完的話題，一些奇妙的心電感應，但還是不肯定自己在對象「心裡的位置」，這時總會丟出「你有很多異性朋友嗎？」試探他的交友狀況，也能知道自己是不是特別的那一位？

#當你男/女友一定超幸福→我想成為你的另一半

當對方說出「當你另一半一定很幸福」的殺手鐧，這絕對是讚賞的你最大恭維，代表很欣賞你，甚至想成為你的另一半；不過也有人發好人卡的時候也會客氣說：你未來的另一半肯定很幸福，這兩者間的差異你要小心辨別。

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關鍵字：

戀人, 曖昧, 打破曖昧

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