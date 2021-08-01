Q版迪士尼公主串飾出列　Pandora首飾散發正能量

▲Disney x Pandora 迪士尼公主系列串飾模樣可愛。（圖／Pandora提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

丹麥品牌Pandora與迪士尼合作無間，近期又發表Disney x Pandora 迪士尼公主系列，推出8款全新串飾與一款手鍊，愛心造型扣頭的手鍊上面以英文寫下「絕不放棄夢想」，正能量滿滿，再串上心儀的公主造型或相關主題的串飾，不僅為整體造型添亮點，也為自己鼓舞打氣。

▲Disney x Pandora 公主光芒愛心扣頭925銀手鍊（左）3,980元，《小美人魚》愛麗兒925銀串飾2,080元。



Pandora新款Disney公主串飾，款式包括善良仁慈的《仙度瑞拉》、無畏大方的《茉莉》、自信聰明的《蒂安娜》，充滿好奇心的小美人魚《愛麗兒》，以及勇往直前的《樂佩》，5位公主都是以可愛版公主造型亮相，另外3款則是《仙度瑞拉》主題的魔法之星、《白雪公主》紅蘋果、《美女與野獸》玫瑰花造型的串飾，不僅新鮮貨吸睛，亦可翻出過往收藏的公主系列首飾，讓新舊款一起混搭出個人風格。

▲Disney x Pandora《仙度瑞拉》925銀串飾（左）2,080元，《仙度瑞拉》魔法之星925銀鋯石吊飾2,480元。

▲Disney x Pandora《白雪公主》紅蘋果925銀鋯石吊飾（左）2,480元，《阿拉丁》茉莉公主925銀串飾2,080元。



日本腕錶品牌CITIZEN今年則首度加入迪士尼公主元素，創作《美女與野獸》、《小美人魚》、《冰雪奇緣》為主題的3款光動能錶，於面盤點出大眾熟知的經典元素，例如《美女與野獸》中的玫瑰花、小美人魚的尾巴或艾莎的雪花圖案，錶框還有小鑽與彩色寶石點綴，讓人一眼就能認出。

▲CITIZEN《小美人魚》EM0820-56N光動能錶，23,800元。（圖／CITIZEN提供）

