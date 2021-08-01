戴資穎幸運手鍊掛「穎」字　貼身首飾伴征戰東奧奪銀牌

▲戴資穎奪得東奧女單羽球銀牌。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

「世界球后」戴資穎今（1日）晚在東京奧運女子羽球冠軍戰，對上世界排名第2的大陸一姐陳雨菲，她纏鬥三局不敵對手輸掉比賽，拿下奧運銀牌，創歷屆羽球女單最佳成績。伴她走完東奧運旅程的首飾，全是她平日不離身的寶貝，見證她每一場精彩比賽。

▲戴資穎在東奧女單羽球冠軍賽中，給自己加油打氣，右手食指上戴著redLine紅繩配金鍊的線戒。（圖／路透社）





▲戴資穎的金手鍊串上她名字中的「穎」字。（圖／翻攝tai_tzuying IG）

今晚戴資穎所戴的首飾，包括銀色項鍊、左手食指與中指的金戒指、右手食指則是法國輕珠寶品牌redLine紅繩配金鍊的線戒，手腕上則戴串上她名字中「穎」字的金手鍊，而她更是耳環控，不僅佩戴不對稱設計金耳環，右耳上方耳骨再戴上一個金環，相當時髦。

▲戴資穎右手食指佩戴法國輕珠寶品牌redLine紅繩配金鍊的線戒。（圖／翻攝redLine官網）

▲戴資穎習慣左手食指與中指都戴上金戒指。（圖／翻攝tai_tzuying IG）





▲戴資穎曾怕把拆下來的耳環弄丟，索性掛在另外一個耳環上。（圖／翻攝tai_tzuying IG）

最容易被鏡頭捕捉到的耳環是女性選手們的心頭好，舉重金牌選手郭婞淳奪牌所戴的香奈兒（CHANEL）雙C Logo的耳環，戴資穎恰好也有一副。有一回戴資穎不知道該把拆下來的耳環收在哪才不會弄丟，索性就串在另一邊的耳環上，自己開心說；「發現也很好看！」

▲郭婞淳（左）與戴資穎有同款香奈兒耳飾。（圖／路透、IG）

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