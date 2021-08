賀再奪一銅！黑沃咖啡免費贈2,400杯，獎牌越多送越多

▲為慶祝東奧奪牌,黑沃咖啡祭出咖啡免費贈杯活動。(圖/翻攝自FB/黑沃咖啡)

記者曾怡嘉 / 台北報導

全民瘋東奧,為慶祝中華隊寫下歷屆最佳成績,黑沃咖啡祭出比超商更狂優惠,只要中華隊拿下獎牌,即贈送免費咖啡,獎牌越多,杯數就越多,截至目前已累積將贈出2,400杯。

黑沃咖啡在臉書公布的贈送規則如下,中華隊贏得一面金牌,將送出500杯,一面銀牌則送出300杯,一面銅牌則送出200杯。以目前中華隊累積獎牌「2金、2銀、4銅」來計算,黑沃咖啡免費贈送咖啡杯數已累積至2,400杯,全民期待杯數持續增增加中,預計在奧運閉幕後的8/9官方粉絲團公布總計贈杯數量與發放贈杯時間。

此外,京站為慶祝東奧奪金,民眾只要與中華健兒任一得牌選手名字同音,出示身分證件即可兌換「Switch 瑪利歐&索尼克 AT 2020東京奧運™」、「Switch/PS4 2020東京奧運 The Official Video Game™」、「Android/iOS/Fire OS 索尼克 at 2020東京奧運™」限量資料夾和精美紙袋(限量300份),另於京站1樓植生牆掃QRCODE留言為中華隊加油,留言不僅會於螢幕輪播呈現,還可兌換東奧相關精美小禮。