賀再奪一銅！黑沃咖啡免費贈2,400杯，獎牌越多送越多

▲為慶祝東奧奪牌，黑沃咖啡祭出咖啡免費贈杯活動。（圖／翻攝自FB/黑沃咖啡）

記者曾怡嘉 / 台北報導

全民瘋東奧，為慶祝中華隊寫下歷屆最佳成績，黑沃咖啡祭出比超商更狂優惠，只要中華隊拿下獎牌，即贈送免費咖啡，獎牌越多，杯數就越多，截至目前已累積將贈出2,400杯。

黑沃咖啡在臉書公布的贈送規則如下，中華隊贏得一面金牌，將送出500杯，一面銀牌則送出300杯，一面銅牌則送出200杯。以目前中華隊累積獎牌「2金、2銀、4銅」來計算，黑沃咖啡免費贈送咖啡杯數已累積至2,400杯，全民期待杯數持續增增加中，預計在奧運閉幕後的8/9官方粉絲團公布總計贈杯數量與發放贈杯時間。

此外，京站為慶祝東奧奪金，民眾只要與中華健兒任一得牌選手名字同音，出示身分證件即可兌換「Switch 瑪利歐&索尼克 AT 2020東京奧運™」、「Switch/PS4 2020東京奧運 The Official Video Game™」、「Android/iOS/Fire OS 索尼克 at 2020東京奧運™」限量資料夾和精美紙袋（限量300份），另於京站1樓植生牆掃QRCODE留言為中華隊加油，留言不僅會於螢幕輪播呈現，還可兌換東奧相關精美小禮。