不怕被打槍的情人節禮曝光　DW俐落幾何戒放閃

▲Daniel Wellington於七夕情人節前夕發表最新飾品系列Elevation系列。（圖／DW提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

14日將迎來七夕情人節，若想打「安全牌」，飾品是不容易出錯的選擇，只需觀察另一半的穿搭風格，便能輕鬆挑選。以極簡風腕錶設計著稱的瑞典品牌Daniel Wellington（簡稱DW）跨足飾品界，推出由三種不同型態的圓環組成的Elvation系列戒指與項鍊，內外環皆以拋光裝飾，中環刻有品牌名稱，絕配俐落風格穿搭。

▲DW飾品系列Elevation玫瑰金色戒指，單個1,990元。





▲DW Elevation戒指極光銀款（左）1,990元，玫瑰金色項鍊2,990元。



DW最新Elvation系列項鍊與戒指以精鋼材質打造，各有玫瑰金色與極光銀色款式，戒指與墜飾均由三環構成，第一層環圈是由兩個細窄圓環構成，外層是整齊排列的立體菱格組成，而第二層中間圓環刻有品牌名，第三層圓環外側由立體三角錐形排列而成，即便沒有鑲水晶或鋯石，立體幾何線條在光線照射下依然能閃耀迷人光澤。

▲Pandora有許多心型設計的首飾可供挑選。（圖／Pandora提供，以下同）



若另一半偏愛甜美風格，經典不敗的心型首飾便能擄獲芳心，丹麥品牌Pandora推出豐富的心型串飾，閃耀款首選鍍14k玫瑰金材質並紅色及粉色的鋯石的串飾，另有暗藏小驚喜的925銀可開式愛心吊飾，打開心型蓋子可見甜到心坎裡的英文密語「永遠在我心裡」。

▲Pandora珍藏於心925銀可開式愛心吊飾（左）2,080元，鍍14k玫瑰金璀璨手繪紅心吊飾2,880元。

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