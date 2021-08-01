fb ig video ETtoday search mobile

不怕被打槍的情人節禮曝光　DW俐落幾何戒放閃

>

▲▼ DW,Pandora 。（圖／公關照）

▲Daniel Wellington於七夕情人節前夕發表最新飾品系列Elevation系列。（圖／DW提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

14日將迎來七夕情人節，若想打「安全牌」，飾品是不容易出錯的選擇，只需觀察另一半的穿搭風格，便能輕鬆挑選。以極簡風腕錶設計著稱的瑞典品牌Daniel Wellington（簡稱DW）跨足飾品界，推出由三種不同型態的圓環組成的Elvation系列戒指與項鍊，內外環皆以拋光裝飾，中環刻有品牌名稱，絕配俐落風格穿搭。

▲▼ DW,Pandora 。（圖／公關照）

▲DW飾品系列Elevation玫瑰金色戒指，單個1,990元。

▲▼ DW,Pandora 。（圖／公關照）▲▼ DW,Pandora 。（圖／公關照）

▲DW Elevation戒指極光銀款（左）1,990元，玫瑰金色項鍊2,990元。
 

DW最新Elvation系列項鍊與戒指以精鋼材質打造，各有玫瑰金色與極光銀色款式，戒指與墜飾均由三環構成，第一層環圈是由兩個細窄圓環構成，外層是整齊排列的立體菱格組成，而第二層中間圓環刻有品牌名，第三層圓環外側由立體三角錐形排列而成，即便沒有鑲水晶或鋯石，立體幾何線條在光線照射下依然能閃耀迷人光澤。

▲▼ DW,Pandora 。（圖／公關照）

▲Pandora有許多心型設計的首飾可供挑選。（圖／Pandora提供，以下同）
 

若另一半偏愛甜美風格，經典不敗的心型首飾便能擄獲芳心，丹麥品牌Pandora推出豐富的心型串飾，閃耀款首選鍍14k玫瑰金材質並紅色及粉色的鋯石的串飾，另有暗藏小驚喜的925銀可開式愛心吊飾，打開心型蓋子可見甜到心坎裡的英文密語「永遠在我心裡」。

▲▼ DW,Pandora 。（圖／公關照）▲▼ DW,Pandora 。（圖／公關照）

▲Pandora珍藏於心925銀可開式愛心吊飾（左）2,080元，鍍14k玫瑰金璀璨手繪紅心吊飾2,880元。

►Q版迪士尼公主串飾出列　Pandora首飾散發正能量

►楊謹華喝美容湯養顏　零廚藝也會做

關鍵字：

七夕情人節, DW, Daniel Wellington, Pandora

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

黛妃姪女嫁大32歲富豪　馬甲裝束出魔鬼身材

黛妃姪女嫁大32歲富豪　馬甲裝束出魔鬼身材

MIKIMOTO聯手川久保玲　別針、尖牙絕配珍珠項鍊

MIKIMOTO聯手川久保玲　別針、尖牙絕配珍珠項鍊

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

從「生日」神準分析你會愛上的類型

從「生日」神準分析你會愛上的類型

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

6萬元瑜伽墊、4萬元跳繩　PRADA逼人運動

6萬元瑜伽墊、4萬元跳繩　PRADA逼人運動

ET Fashion

推薦閱讀

Q版迪士尼公主串飾出列　Pandora首飾散發正能量

Q版迪士尼公主串飾出列　Pandora首飾散發正能量

楊謹華喝美容湯養顏　零廚藝也會做

楊謹華喝美容湯養顏　零廚藝也會做

「麟洋配」時尚照手比愛心Q爆　王齊麟還露肚肚了

「麟洋配」時尚照手比愛心Q爆　王齊麟還露肚肚了

「麟洋配」時尚照手比愛心Q爆　王齊麟還露肚肚了 周末早午餐自己做！10個超簡單「烤吐司食譜」　再搭一杯咖啡好幸福 郭婞淳載譽歸國手上「戴一串」，粉嫩色洩漏濃濃少女心 南韓掀起「雙色染」風潮　一掀起頭髮就讓人有驚喜、綁馬尾也好看 香奈兒「油漆桶」開賣引爆排隊潮！漏夜搶5號工場系列「給媳婦、女兒」 失戀痛苦原因只有「三個字」　有一個最好解法 戴資穎逆轉勝「滿手飾品」照樣威！狂閃金光…網一數：超過10件

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面