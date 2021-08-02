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小雨滴髮飾晶亮放閃　赴宴節慶佩戴成焦點

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▲▼Pandora,亞歷山卓 。（圖／公關照）

▲法國亞歷山卓早秋系列雨中旋律仕女夾，6,600元。（圖／法國亞歷山卓髮飾提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

雖然天氣依然酷熱，但法國精品髮飾品牌亞歷山卓（Alexandre de Paris）時尚腳步不停歇，已發表早秋系列新品，以夏末午後嘩啦啦的大雨為靈感，結合不同切割的水晶象徵小雨珠，創作一件件充滿詩意的浪漫髮飾，「雨中旋律」主題系列即採用祖母綠式切割與馬眼形的施華洛世奇水晶與小珍珠，如小雨滴錯落排列裝飾仕女夾、抓夾、髮箍，赴宴節慶時佩戴非常亮眼。

▲▼Pandora,亞歷山卓 。（圖／公關照）

▲法國亞歷山卓早秋系列小雨傘仕女夾 3,000元。

▲▼Pandora,亞歷山卓 。（圖／公關照）

▲法國亞歷山卓早秋系列晶燦雨滴仕女夾米色款，8,100元。

同樣屬華麗風格的「晶燦雨滴」主題髮飾，法國亞歷山卓的工藝師巧妙將施華洛世奇水晶鑲嵌在裁切成小雨滴形狀的醋酸纖維底座上，描繪從天空落下的模樣，更俏皮的是小雨傘主題的仕女夾、抓夾、弧形夾，展現不同花色的可愛雨傘。此外，枯葉也是秋冬的重要意象，品牌推出冰花秋葉系列，以玳瑁色醋酸纖維打造榛子樹、橡木、樺木的葉子輪廓的髮夾。

▲▼Pandora,亞歷山卓 。（圖／公關照）▲▼Pandora,亞歷山卓 。（圖／公關照）

▲法國亞歷山卓早秋系列冰花秋葉中樺木樹葉（左）豆扣夾2,200元，橡木樹葉造型2,200元。

巧合的是丹麥品牌Pandora也在早秋系列呈現葉片首飾，採用鍍14K玫瑰金材質或漸層的粉、紫色鋯石創造秋天氛圍，創作閃耀橡樹葉鍍14k玫瑰金鋯石吊飾與松果吊飾。

▲▼Pandora,亞歷山卓 。（圖／公關照）▲▼Pandora,亞歷山卓 。（圖／公關照）

▲Pandora閃耀橡樹葉鍍14k玫瑰金鋯石吊飾（左）2,480元，閃耀松果鍍14k玫瑰金鋯石吊飾2,480元。（圖／Pandora提供，以下同）

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關鍵字：

亞歷山卓, Alexandre de Paris, Pandora

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