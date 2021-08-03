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最低只要199元！H＆M×三麗鷗聯名童裝　布丁狗＆酷企鵝包包萌翻

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文／妞新聞

台灣新冠肺炎疫情漸漸趨緩，終於熬到降級，讓全國爸媽既又擔心又解脫（？）的開學日也開始進入倒數啦！不管到時是線上上學還是完全解封，媽咪們該幫家中小寶貝添購一下嶄新行頭，這波最新夢幻聯名絕對萌贏一票小朋友！

H&M×三麗鷗

超萌角色穿上身

▲H&M×三麗鷗聯名。（圖／H&M，下同）

品牌H&M再次與日本「三麗鷗（Sanrio）」合作，Hello Kitty、雙星仙子（Little Twin Stars Kiki Lala）、布丁狗、酷企鵝…這些孩子們喜歡、大人也愛的熟悉角色，通通跑上聯名服飾、配件陪伴小寶貝們啦！重點是價錢也不傷荷包，除了男女、童裝之外，還推出幼兒及親子裝服飾，已經在各大門市開賣囉～

H&M×三麗鷗推薦

1.女童服飾

▲印花上衣、印花洋裝、印花休閑褲。

穿上就是世界上最萌小可愛！這波聯名推出的「三麗鷗女童服飾」請來布丁狗以及雙星仙子2組人氣角色站台，搭配荷葉邊、公主澎澎袖以及浪漫粉色系，每一件都甜度爆表，布丁狗黏在長褲膝蓋上、或是帶著緋聞女友黃金獵犬以及好友松鼠Bagel一起登場。

H&M×三麗鷗卡通圖案連身裙NT$399、布丁狗包包NT$499。

除了有女孩們一定會喜歡的雙星仙子波浪袖印花洋裝之外，妞編輯推坑這隻（？）「布丁狗後背包」，整隻布丁狗神還原讓孩子們背去上課！

2.男童服飾

比起女童服飾的夢幻感，男童聯名服飾帥帥的（笑）！全部都以「酷企鵝」搭配黑色色系打造而成，印滿各種放大版酷企鵝逗趣表情的短褲、神還原酷企鵝大頭的連帽外套…這邊也有一隻「酷企鵝立體後背包」，連頭髮都3D神還原～

3.親子服飾

▲H&M×三麗鷗 大人款NT$299、小孩款NT$199。

爸爸媽媽也有份！Hello Kitty以及酷企鵝主題的T恤推出大人、小孩同款，搭配粉嫩草莓粉以及百搭奶油白，解封出遊時全家戰服就決定是這套啦～

【延伸閱讀】

H&M×三麗鷗聯名童裝萌翻！Hello Kitty褲裙、美樂蒂洋裝，媽咪們收一波

通通2000元以下！2021夏5雙「水果奶昔涼鞋」推薦，Ｈ＆Ｍ藍莓鞋只要699元

本文由《妞新聞》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

關鍵字：

Niusnews妞新聞, H&M, 三麗鷗, 布丁狗, 酷企鵝

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