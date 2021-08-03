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現代人都該練習的「減法思考」　3個資訊斷捨離，不必極簡也能過好生活

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文／職場人

前陣子，以極簡主義而紅的Youtuber「NanaQ」因為作假事件引發爭議，極簡一詞也再度成為熱門關鍵字。近年來有越來越多人崇尚極簡生活，斷捨離的相關資訊更是屢見不鮮，但我們的壓力和焦慮感來源絕不僅止於實體物品，「資訊錯失恐慌症」也是這個資訊爆炸時代的文明病。我們其實可以多加練習「減法思考」，下列分享3個資訊斷捨離的方式，別再離不開手機、社群，生活選擇權在你手上！

資訊斷捨離方法1：找到自己的「需求定位」 

▲3個資訊斷捨離的方式（圖／pixabay，下同）

擔心自己會錯過任何一則訊息、資訊，導致你對手機和社群媒體的依賴度越來越高，每一篇貼文都要看過、每一則訊息都要收到，但你有發現其實到最後你會記得的、用到的資訊寥寥無幾嗎？資訊斷捨離方法1即是找到自己的「需求定位」並排定優先順序，先摸清楚自己想要的是什麼，什麼對你來說是真正有用的，想要和需要不一樣，你必須根據自己的需求過濾。

例如：職場人想把自家商品推銷得更好，得先評估銷售問題出在哪，假設將需求定位在「行銷優化」上，你就應該增加行銷資訊關注比例。

資訊斷捨離方法2：不能貪心

當然，每個人都想用最小的付出賺取最大的回報，但是資訊斷捨離方法2要提醒各位職場人「不能全都要」，人的精力、時間有限，真正能吸收、運用到的資訊也是因人而異。如同前述所說，先找出自己的需求定位，從你需要的資訊關注起，並且真真實實地活用它，而不是龐雜的瀏覽卻無一可用，那些不需要的、暫時還用不到的就先勇敢捨棄吧！

例如：職場人肯定會認為影響商品推銷因素甚廣，只關注行銷層面會不會太狹隘，其實這裡說得並不是要你關注A資訊，就完全拋棄B資訊，而是可以依據需求分配比例，降低B的比例你才有餘力投注更多心力在A，也能減少自己資訊爆炸的焦慮感。

資訊斷捨離方法3：優化獲取資訊模式

雖然用最少的時間獲取最大量的資訊，不一定對你有利，但是如果我們優化自己獲取資訊的模式，不也是一種提高回報率的方式嗎？資訊斷捨離方法3為「建立一套自己熟悉的獲取資訊模式」，面對龐大的資訊量，我們要根據自己的需求去尋找優質的資訊獲取管道，用最少的精力得到最有用的資訊。

以上3個資訊斷捨離的方式，各位職場人有概念了嗎？其實日常有許多的工作壓力都是自己給自己的，擔心落後別人、擔心不進則退，什麼都想要的心態會讓自己陷入忙、茫、盲，透過一些「減法思考」的練習，我們可以知道自己當下的需求是什麼，有捨才有得，不需要的就果斷地捨棄，或是藉由比例調配，給自己一點喘息空間吧！

【延伸閱讀】

完美主義者拖延焦慮3主因，惦記著已結束的事、煩惱即將發生的事！

工作倦怠憂鬱期？10個問題檢視幸福指數有多高

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