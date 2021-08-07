OL必學7款「低髮髻＆包頭綁法教學」　上車5分鐘就搞定

文／職場人

天氣溫度越來越高，各位職場人是否也感受到夏日來臨的威力呢？（汗）身為忙碌的上班通勤族，每天趕車已經夠焦慮了，哪還有心思整理髮型呢？沒關係，編輯與你們深有同感，這次特別整理了7種懶人OL也能輕鬆綁「低髮髻造型」，不論是搭捷運還是公車，5分鐘就能解決！

懶人低髮髻造型1

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如果你平日就喜歡綁低髮髻或包子頭，應該對第1個推薦的懶人造型綁法不陌生！首先，將散髮抓成蓬鬆的馬尾，一手固定、一手將馬尾逆時鐘纏繞，綁起後可再微調上面的髮絲，編輯覺得鬢邊處也要留一點碎髮，看起來會有慵懶的女人味哦！

懶人低髮髻造型2

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第2個推薦的綁法則是近年來日韓妞最流行的懶人造型，一樣先抓出蓬鬆的馬尾並用髮圈固定（注意：不需要綁得過緊），接著在髮圈處上方壓出一小凹洞，並把馬尾由下往上通通捲進凹洞，最後將左右兩邊頭髮往內收齊，並用髮夾固定。（Tips：這款造型「髮夾挑選」相當重要啊！！）

懶人低髮髻造型3

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第3個綁法和上述方法有點類似，一樣是先抓出蓬鬆的馬尾並用髮圈固定，不過這裡不同的是要倒過來地將剩餘馬尾往下方捲進收齊。這個綁法髮髻位置會比較高，推薦給騎車通勤的上班族！（戴安全帽也不怕弄壞造型）

懶人低髮髻造型4

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如果你覺得單純的包頭低髮髻過於單調，懶人推薦綁法4一定要好好觀看！先把頭髮分成（左）三分之一與（右）三分之二，再將右邊頭髮綁成馬尾，但記住不要把全部頭髮拉出，而是留個小包頭，接著把剩餘的馬尾上下S固定綁在同一位置，最後才把左邊剩下的頭髮逆時鐘纏繞收尾。（髮髻看起來變得好立體！）

懶人低髮髻造型5

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出門太匆忙沒帶到髮圈怎麼辦？懶人造型綁法5教你如何用「髮夾」綁出低髮髻。首先，將頭髮二分（建議由左上往斜下45度角劃分，這樣綁起來會比較有層次哦），分別繫出蓬鬆的辮子並用髮夾固定，接著順時針將兩邊辮子盤起且一樣用髮夾固定，看起來是不是像極了兩朵美麗的花瓣，若有比較正式的活動或重要社交場合，這款造型就很合適！

懶人低髮髻造型6

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如果你是屬於髮絲較細且髮量較少的人，應該都會有包頭髮髻綁起來不起眼的困擾，如果想要解決就得看懶人造型綁法6，繫出馬尾後將其二分，兩邊分別每向外纏繞二至三圈即打一個結，依髮長可能會重複二至三遍，最後再用髮圈固定即可，這個方法不只可以讓髮髻看起來立體許多，髮量看起來也會比較飽滿哦！（笑）

懶人低髮髻造型7

最後一個造型綁法雖然看起來很複雜，但其實步驟相當簡單，先將頭髮分為三等份，並依序再髮圈處上方挖洞將頭髮往上繞入一圈，調整完後再將剩餘頭髮編成辮子，最後往內捲起再固定。（不捲成包頭其實也很美耶！）

以上7種懶人低髮髻造型綁法，各位職場人學會了沒？看了這麼多影片與解說，其實還是自己動手試綁一遍學最快！如果你有更簡單的綁法，或是其它適合OL的造型也可以加入職場人社團和編輯分享哦！

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