李智凱奪銀藏洋蔥！回顧8大金句：我們要在未來把以前的後悔補齊

▲李智凱為台灣摘下首面體操項目銀牌。（圖／路透）

編輯／Ann

「鞍馬王子」李智凱1日在東京奧運男子體操鞍馬決賽中，為台灣摘下首面體操項目銀牌，感動全台民眾。其實李智凱自6歲起就苦練競技體操，更曾演出紀錄片《翻滾吧！男孩》「菜市場凱」一角色被觀眾熟知，如今終於成功摘銀，一起來回顧李智凱過去的勵志金句。

年僅25歲的李智凱出生於平凡家庭，父親是挖土機司機，母親是市場菜販，念幼稚園時因為身體柔軟度佳而被體操教練林育信發掘。李智凱以大量高難度「湯瑪士迴旋」完成的鞍馬動作，獲國際體操總會採納為教案並評為最標準的動作，本屆東京奧運男子體操鞍馬決賽中，終場總和獲15.400分，代表中華台北奪下銀牌，成為台灣史上首位奧運體操項目的獎牌得主。

1.老天爺之所以不停為難，只是想確定你到底多想要做到這件事。

▲李智凱6歲起就苦練競技體操。（圖／體育署提供）

2.我可以接受失敗，再站起來就好，但我絕對不能接受未奮鬥過的自己。

3.我們在失敗中學到的東西，要比在成功中學到的還要多。

4.努力過、嘗試過至少有50%的機會，不嘗試的話等於0，不拚什麼都沒有！



▲李智凱曾演出紀錄片《翻滾吧！男孩》「菜市場凱」一角。（圖／體育署提供）

5.太常回望過去就無法前進，我們都要在未來裡把以前的後悔好好補齊。



6.如果想獲得不曾擁有的東西，那就必須嘗試從未做過的事。



▲李智凱是台灣史上首位奧運體操項目的獎牌得主。（圖／路透）

7.雖然我們是Nobody，但是我們靠自己的力量可以成為somebody。



8.謝謝你沒有輕易放棄，我才有現在這個機會。

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