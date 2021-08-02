東奧金牌選手「場邊打毛線」笑翻！超狂作品網瘋傳：被跳水耽誤

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東京奧運處處是亮點，英國金牌跳水王子湯姆戴利（Tom Daley）1日就被捕捉到坐在觀眾席的身影，鏡頭掃過時，被發現手中竟然正織著毛衣，此舉立刻爆紅，網友封他為「時間管理大師」。原來湯姆戴利對織毛線早就產生熱情，還為毛線作品設置了專門的IG帳號，讓粉絲都想買金牌選手的作品。

Tom Daley is knitting at the 3m women final #Tokyo2020 pic.twitter.com/cyR5rGRRxE — Dal Bologknees (@DalBologknees) August 1, 2021

東京奧運昨（1日）女子3公尺跳水決賽上，湯姆戴利原本低調坐在觀眾席內，但仔細一看湯姆的雙手並未閒著，而是來來回回忙著織毛衣，手法之熟練立刻脫穎而出。原來湯姆戴利悠哉在鏡頭前織毛衣，其實只是業餘興趣罷了，因為他早在26日的雙人高台跳水項目中就已經奪得冠軍，金牌實力獲得肯定，甚至在賽後還喊出「自己以身為同志為榮」，直率行徑圈粉許多網友。

跳水完全不影響湯姆戴利對於織毛衣的熱愛，他還為毛線作品設置了IG帳號，吸引超過30萬粉絲追蹤。過去他就曾經織出許多可愛作品，像是多彩的條紋毛衣、漸層色圍巾、童裝外套等，更為這次奧運金牌打造專屬國旗收納袋，甚至還復刻了精品品牌GUCCI的針織連衣裙，單品原價超過6萬元台幣，也在湯姆戴利巧手中神還原。

▲Tom Daley親自解答，當日在奧運觀眾席上是為寵物犬織毛衣。（圖／翻攝自IG）

而此次湯姆戴利在奧運觀眾席上織毛衣爆紅，許多人都好奇到底是織給誰的，湯姆本人也親自在IG解答了，原來是寵物狗的服裝，而且已經織好了，讓網友一面倒直呼：「太可愛了」、「被跳水耽誤」、「好想買」。他也不改俏皮本色，今（2日）再次於觀眾席上淡定織毛衣，手中款式還是奧運的標誌五色環，立刻引發粉絲瘋傳。

▲Tom Daley 今日又在觀眾席上重現織毛衣場景。（圖／路透）

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