東奧金牌選手「場邊打毛線」笑翻！超狂作品網瘋傳：被跳水耽誤

編輯/Ann

東京奧運處處是亮點,英國金牌跳水王子湯姆戴利(Tom Daley)1日就被捕捉到坐在觀眾席的身影,鏡頭掃過時,被發現手中竟然正織著毛衣,此舉立刻爆紅,網友封他為「時間管理大師」。原來湯姆戴利對織毛線早就產生熱情,還為毛線作品設置了專門的IG帳號,讓粉絲都想買金牌選手的作品。

Tom Daley is knitting at the 3m women final #Tokyo2020 pic.twitter.com/cyR5rGRRxE