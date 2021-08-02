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東奧空手道女將高顏值撞臉石原里美　香港選手私下身材超火辣

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記者王則絲／台北報導

本屆東京奧運首次納入了空手道項目，並將於8月5日展開賽程，備受看好的台灣女將文姿云，甜美外型有著「小清新」的稱號，日前已隨代表隊伍壓軸赴日準備參賽。除了文姿云之外，中國隊選手龔莉因出眾外貌，被網友指出神似章子怡、石原里美，還有香港隊的「空手道女神」劉慕裳，都絕對是空手道賽場上必看的「嬌點」。

▲空手道女神。（圖／翻攝自IG）

▲中華隊空手道選手文姿云有著「小清新」的外號。（圖／翻攝自IG@wen_tzu_yun）

文姿云將於8月5日代表中華隊出戰55公斤級女子個人對打，生涯曾拿過2面亞運金牌、3面亞錦賽金牌、2面世錦賽銅牌，還曾攻頂世界第一，這回就差面奧運金牌了，著實令人期待！

外型自然可愛，有著甜美笑容的文姿云，大家都稱呼她是「小清新」，在賽場上表現超帥氣，私下卻是和少女一樣清純可人，化起妝、打扮起來簡直就像是藝人，非常漂亮。

而本屆奧運空手道嬌點不只文姿云，中國隊選手龔莉也因超高顏值成為熱門話題，她擁有標緻的鵝蛋臉與大眼睛，雙眼皮炯炯有神，笑起來特別甜美，有網友說她撞臉章子怡，也有人說她像日本女星石原里美。即將滿22歲的龔莉來自福建，原先是練跆拳道出身，後來只練了五年空手道，就在國際賽事上獲得好成績，今年五月世界排名更上升到第二，絕不只是花瓶而已。

▲空手道女神。（圖／翻攝自IG）

▲空手道女神。（圖／翻攝自IG）

▲中國隊空手道選手龔莉。（圖／翻攝自微博）

另外，香港隊選手劉慕裳也是當地知名的「空手道女神」，白皙的肌膚與清純外貌，加上152公分嬌小的體態，特別可愛，而在空手道服底下，劉慕裳還藏有一副火辣好身材！她曾在IG上Po出數張海邊比基尼美照，傲人上圍與精實的體態一覽無遺，超圈粉。

▲空手道女神。（圖／翻攝自IG）

▲空手道女神。（圖／翻攝自IG）

▲香港隊「空手道女神」劉慕裳。（圖／翻攝自IG@gracelaukarate）

關鍵字：

東京奧運, 東奧, 台灣, 中華隊, 文姿云, 空手道, 龔莉, 劉慕裳, 空手道女神

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