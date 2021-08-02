前衛三角形貓王錶換內裝　Hamilton置機械機芯若隱若現

▲Hamilton玫瑰金色PVD塗層精鋼Ventura探險系列Elvis80 Skeleton腕錶，58,500元。（圖／Hamilton提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

Hamilton（漢米爾頓）1957年發表全球首款電池驅動腕錶Ventura，與「前衛」二字畫上等號，大膽的三角形錶殼配上面盤上的電波圖案，十足科幻風，加上巨星「貓王」Elvis Presley也是忠實擁護者，讓此錶聲名大噪。今年品牌再度推出嶄新的Ventura探險系列Elvis80 Skeleton腕錶，但不是電子錶，改採自動上鍊機械機芯。

▲Hamilton Ventura探險系列黑色PVD塗層精鋼Elvis80 Skeleton腕錶，58,500元。

新款Hamilton Ventura探險系列Elvis80 Skeleton腕錶，保留經典的三角形錶殼，分別有覆以黑色PVD塗層、搭配紅色電波圖案面盤，以及錶殼以玫瑰金PVD塗層、面盤點綴玫瑰金電波圖案等兩種款式，均搭載動力儲存80小時的H-10-S機芯，在電波圖案的透明面盤下若隱若現。

▲Mido Multifort Patrimony Chronograph先鋒系列傳承者計時碼錶，66,300元（圖／Mido提供）

同屬Swatch集團的Mido（美度表），則擅長將各國著名建築融入錶款設計之中，旗下Multifort 先鋒系列設計靈感源自同樣誕生於30年代的澳洲雪梨港灣大橋，新款Multifort Patrimony Chronometer先鋒系列傳承者計時碼錶，更具復古氣息，採用盒式藍寶石水晶玻璃鏡面，太陽紋面盤上的品牌協體Logo、阿拉伯數字、測速圈等設計均展露典雅風格。

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