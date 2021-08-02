fb ig video ETtoday search mobile

防曬霜會讓白衣服發黃！　用家中2小物「免送洗就能解」

>

▲▼惠而浦,洗衣機,乾衣機,年終,大容量,除菌,衣服。（圖／翻攝自pakutaso.com）

▲有時不是流汗也會造成白衣發黃。（圖／pakutaso、pexels、unsplash、pixabay，以下同）

編輯／借借

白衣服發黃有時讓人苦惱，明明都在冷氣房，也很注意沒流汗，衣領跟袖口就是硬生生地發了黃，超喜歡的一件衣服，就要因為黃斑割捨實在太傷心，有美國居家生活網站表示，有時候發黃不是因為流汗，而是因為擦上頸子或身體的防曬霜。

相信每個人都有白色衣服發現變黃的經驗，尤其在夏天汗水較多，變黃的狀況尤其明顯，但根據美國居家生活網站《apartment therapy》的報導，讓衣服發黃的元兇不僅只有汗水，事實上你所使用的防曬霜也會讓白衣變黃，甚至出現一點點偏紅的狀況。

▲▼乳液,保養品,防曬乳,保濕。（圖／翻攝自pixabay）

▲許多防曬霜都含有avobenzone的成分。

市售的防曬乳有許多產品都都有添加avobenzone（阿伏苯宗）的成分，其主要的作用是幫助肌膚能抵禦UVA射線、也就是紫外線的傷害，但它也是一種油溶性化合物，在身上擦防曬霜時多少會接觸到衣領跟袖口，而avobenzone在接觸到鐵的成分後，就會讓衣服出現黃斑甚至是一點點的淡紅色，有點類似「生鏽」的情況。

▲▼陽光,防曬。（圖／pxhere）

▲夏天出門還是需要擦上防曬來抵禦紫外線對皮膚的傷害。

其實不管軟水或硬水，在水中多多少少會有微量的鐵成分，尤其是硬水的鐵質更高，會出現黃斑的機會就更常見，只要一形成痕跡，使用漂白水可能會讓狀況更糟，因為漂白水就是一種氧化劑，透過氧化清潔污漬，但「生鏽」這件事就是一種「氧化作用」，如果你使用漂白水反而讓痕跡變嚴重了，可試試一種方法。

▲▼白襯衫，女主播。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲白襯衫若出現「生鏽」狀況，可使用白醋去污試試看。

這方法只需要白醋跟鹽，醋中含有的酸性物質可以減少如生鏽作用般的變色，再利用鹽的磨蝕性質擦掉污漬，將乾淨的白醋把污漬的地區浸濕，然後灑上鹽輕輕搓揉，再浸泡2、3個小時後沖洗乾淨，就能將惱人的黃斑改善。

關鍵字：

洗衣常識, 洗衣, 發黃, 白衣服, 防曬霜

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

黛妃姪女嫁大32歲富豪　馬甲裝束出魔鬼身材

黛妃姪女嫁大32歲富豪　馬甲裝束出魔鬼身材

MIKIMOTO聯手川久保玲　別針、尖牙絕配珍珠項鍊

MIKIMOTO聯手川久保玲　別針、尖牙絕配珍珠項鍊

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

從「生日」神準分析你會愛上的類型

從「生日」神準分析你會愛上的類型

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

6萬元瑜伽墊、4萬元跳繩　PRADA逼人運動

6萬元瑜伽墊、4萬元跳繩　PRADA逼人運動

ET Fashion

推薦閱讀

打破曖昧僵局！聽懂5個「試探句」，晉升戀人關係

打破曖昧僵局！聽懂5個「試探句」，晉升戀人關係

戴資穎幸運手鍊掛「穎」字　貼身首飾伴征戰東奧奪銀牌

戴資穎幸運手鍊掛「穎」字　貼身首飾伴征戰東奧奪銀牌

維尼控會瘋掉！5款「居家小物」推薦　立體抱枕、加濕器可愛到看著傻笑

維尼控會瘋掉！5款「居家小物」推薦　立體抱枕、加濕器可愛到看著傻笑

東奧惜敗奪銀！戴資穎：「努力到最後一刻，別留下遺憾」道心情 南韓掀起「雙色染」風潮　一掀起頭髮就讓人有驚喜、綁馬尾也好看 周末早午餐自己做！10個超簡單「烤吐司食譜」　再搭一杯咖啡好幸福 李智凱奪銀藏洋蔥！回顧8大金句：我們要在未來把以前的後悔補齊 5家「女生網拍」回購N次！微辣、極簡風格都有　平價高質感買到剁手 用貴婦乳霜前先改掉！5個「變醜壞習慣」小心臉變大、長皺紋 郭婞淳載譽歸國手上「戴一串」，粉嫩色洩漏濃濃少女心

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面