防曬霜會讓白衣服發黃！　用家中2小物「免送洗就能解」

▲有時不是流汗也會造成白衣發黃。（圖／pakutaso、pexels、unsplash、pixabay，以下同）



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白衣服發黃有時讓人苦惱，明明都在冷氣房，也很注意沒流汗，衣領跟袖口就是硬生生地發了黃，超喜歡的一件衣服，就要因為黃斑割捨實在太傷心，有美國居家生活網站表示，有時候發黃不是因為流汗，而是因為擦上頸子或身體的防曬霜。

相信每個人都有白色衣服發現變黃的經驗，尤其在夏天汗水較多，變黃的狀況尤其明顯，但根據美國居家生活網站《apartment therapy》的報導，讓衣服發黃的元兇不僅只有汗水，事實上你所使用的防曬霜也會讓白衣變黃，甚至出現一點點偏紅的狀況。

▲許多防曬霜都含有avobenzone的成分。

市售的防曬乳有許多產品都都有添加avobenzone（阿伏苯宗）的成分，其主要的作用是幫助肌膚能抵禦UVA射線、也就是紫外線的傷害，但它也是一種油溶性化合物，在身上擦防曬霜時多少會接觸到衣領跟袖口，而avobenzone在接觸到鐵的成分後，就會讓衣服出現黃斑甚至是一點點的淡紅色，有點類似「生鏽」的情況。

▲夏天出門還是需要擦上防曬來抵禦紫外線對皮膚的傷害。

其實不管軟水或硬水，在水中多多少少會有微量的鐵成分，尤其是硬水的鐵質更高，會出現黃斑的機會就更常見，只要一形成痕跡，使用漂白水可能會讓狀況更糟，因為漂白水就是一種氧化劑，透過氧化清潔污漬，但「生鏽」這件事就是一種「氧化作用」，如果你使用漂白水反而讓痕跡變嚴重了，可試試一種方法。

▲白襯衫若出現「生鏽」狀況，可使用白醋去污試試看。

這方法只需要白醋跟鹽，醋中含有的酸性物質可以減少如生鏽作用般的變色，再利用鹽的磨蝕性質擦掉污漬，將乾淨的白醋把污漬的地區浸濕，然後灑上鹽輕輕搓揉，再浸泡2、3個小時後沖洗乾淨，就能將惱人的黃斑改善。