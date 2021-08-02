疫情下「眼彩」反成黑馬！買氣、話題滿點　5款百搭眼盤推薦

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

過去當經濟不景氣時，雖然生活面臨壓力，但口紅卻總會熱賣，這種有趣的經濟現象，被稱之為「口紅效應」。不過在新冠肺炎疫情影響下，也直接對口紅銷量造成影響，口罩成為人們日常出門的必要，讓大家將彩妝重點放在讓眼妝上，也讓眼彩在這段日子中成為銷售黑馬。

Bobbi Brown 流雲持久防水炫彩眼影筆

口罩下唯一露出的雙眼令人更想好好妝扮，這讓單價不高的眼部彩妝，取代口紅，成為這段日子的銷售黑馬。有別於過去流行濃厚眼妝，渴望被療癒的人們，更喜歡「拿鐵系妝容」。以濃純牛奶咖啡為靈感，發展出任何膚色都能駕馭、襯膚色、顯氣質的裸色眼彩，Bobbi Brown「流雲持久防水炫彩眼影筆」即上市了全新5色拿鐵系裸色，從淺焙打底色、專屬不同膚色的中焙眼窩色、到深焙提神色，一應俱全；值得一提的是其防水抗油的質地能應付戴口罩呼出的熱氣、臉部油脂、汗水，持妝度甚佳。

Shiseido Ginza Tokyo摩霧單色眼影

Shiseido Ginza Tokyo全新「摩霧單色眼影」則收錄了有溫度的大地色系，與最有戀愛感的烤奶色系共18色。此系列全新眼影，靈感來自於日本動漫及傳統顏繪中的「擬聲語」，在日文中形容相機快門的狀聲詞，意指讓人目不轉睛的視覺效果。全系列命名皆發自日文狀聲詞的魔幻色彩，例如心跳聲的 Doki-doki，或是初次約會前的小鹿亂撞心情 Waku-waku，加上如蜂蜜一樣滑順的「激蜜質地」，能在上妝時輕鬆延展，讓彩妝新手不會有粉末四散的忙亂，或是散落眼周的狼狽感，直接帶領大家進入新時代入聲色盎然的美學！

全新迪奧摩登單色眼影

迪奧全球彩妝創意形象總監 Peter Philips以5款高級訂製服布料為靈感，打造出全新「迪奧摩登單色眼影」，藉由簡單暈染完成清新精緻的眼妝。同時增添4種保養成分，能潤澤眼周肌膚，每一抹皆飽和顯色，並能感受到奢華乳霜般的絲滑質地，讓單色眼影更精緻服貼。5款以高訂服為靈感包含：緞光、柔霧、特霧、星耀光、金屬光，宛若為眼妝訂製高級華服，並以18款的摩登色選，自由玩色混搭。

SUQQU英國限定晶采盈緻眼彩盤

SUQQU PRE-SUMMER限定色系相對溫柔、收起叛逆，並呼應「雨後花園」的主題，朵朵沾染晶瑩雨露的花瓣，透出鮮活色彩和質感，讓人感受步入夏日的活力，襯托大人系初夏。眼影盤也是首次推出高明度的3種混血色，如雨露的透明光澤，再搭配眼影盤左下的霧面色澤，是最人氣的推薦眼影盤。

LUNASOL沙漠奇遇晶巧霓光眼彩盒

今夏LUNASOL以瓦爾扎扎特（非洲北部國家摩洛哥的城市）為靈感，將擁擠的市集、行走駱駝、迷人的各式香料、在熾熱陽光落下萬物之影，混搭交錯在4色眼彩盒中。融入濕潤光澤與透明感，一抹綻光顯色，釋放深邃立體的魅力雙眸，眨動間映射出令人迷戀的旅行記憶。

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