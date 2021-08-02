安格斯12星座一周運勢8／2-8／8　牡羊人氣王、巨蟹需要沉澱

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊座 3.21~4.20

新月份的開始羊座人際將有新的發展，疫情鬆綁下羊座本週藉著工作或同好互動，有機會認識到相當投緣又志同道合的朋友，或是許久未聯絡的老友又有重新熱絡的可能，可說是喜逢知音、相遇恨晚。除了友情大回溫之外，感情也正慢慢甦醒，單身者桃花匪淺，能成為眾人默默注意的人氣王。

金牛座 4.21~5.20

金星持續停留在牛座家庭宮位，這週的你人際發展的重心仍舊圍繞在家人相處居多，可能想在居家環境或在是佈置整理方面創造更多元的變化，轉換環境的同時心情也不一樣了，還能為你打開工作方面的好運。本週牛座愛情上出現困難，可能會發現跟對方並不是那麼投合，若缺乏溝通，莫名的隔闔將卡進彼此之中。

雙子座 5.21~6.20

託金星座走進溝通宮位的福，雙子座這週社交圈大開，人際緣份好得不得了，很有可能會認識特別另類的朋友，或是加入一些相當具有特色的團體，共同的興趣嗜好能讓你在人際中閃閃發亮！此時感情則停停走走，或許是你太積極了，單身者可把腳步稍微放慢，讓兩人的默契和感情自然發生。

巨蟹座 6.21~7.21

在多頭馬車般茫然混亂的忙碌下，這週的蟹座適合找一段時間淨化自己，讓紛亂的情緒好好沉澱下來，過去的你總把重心放在家人、情人身上，卻忘了留一些心力給自己，這段時間是把自己生活重心找回來的最佳時機點。此時感情進入「微考驗」，彼此很可能會因為言語上的誤解，出現重重挑戰和難關，也許會覺得有挫折感。

獅子座 7.22~8.22

對於未來有些惶惶不安的獅子，這週適合靜下來重新梳理工作的初衷與想法，釐清此刻的自己到底是在摸索，還是在浪費時間，不適合的職涯就要快刀斬亂麻才好。這段時間太陽、金星的勢力範圍內，有化險為夷的好運，感情出現彩蛋，也許會有峰迴路轉的變化，本週適時冒險挑戰自己，或許會有意外的機運！

處女座 8.23~9.22

金星走在處女座的心靈宮位之中，在感情的溫暖包覆下，向來理性務實的處女座似乎破天荒的流露出浪漫的情懷，單身者在感情上容易擦槍走火，陷入意亂情迷的幻想，也許真的會有這方面的好運發生，但還是要懂得保護自己。工作忙得不可開交，長官有意栽培下，不但會接下重要的工作，升遷或加薪也是指日可待。

天秤座 9.23~10.22

金星停留天秤第十宮之內，不僅照亮了天秤的事業運，也同時打開了秤座的社交、人際之光，這週天秤終於找回屬於自己的存在感，神采飛揚的外在打扮能直接提升顏值與人氣，也能因此享受到眾人肯定和稱讚，將能進一步找回天秤失去已久的目標和重心。此時在緣份奇妙的安排之下，單身者將有著不期而遇的邂逅。

天蠍座 10.23~11.22

受到火星持續的影響，本週蠍座工作上能把握住任何表現機會，一舉一動備受注目。此時跟人溝通互動、發表創意點子等表現的相當得心應手，金錢消費則是偏高了些，待注意開源節流。至於感情上出現「微曙光」，單身蠍座有機會跟暗戀以久的對象有進一步互動，只是礙於過去種種狀況，始終沒有辦法開口表達心意。

射手座 11.23~12.21

新的月分對射手座來說，未來將走入苦樂參半的時期，苦的地方下半年幾乎沒有好吃懶做的機會，一切都要很努力打拚，樂的是感情緣份度大增，將會有不少機會脫單，對於還沒對象的射手座來說是一大福音，不妨把握這個時機多認識些朋友，順勢拓展人際關係，日後感情也有機會持續發展。

摩羯座 12.22~1.19

本週摩羯人際關係運勢有待加強，雖然職場上仍有很多貴人暗中協助你，但是最近身邊小人確實是偏多，容易為你帶來一些不必要的麻煩，建議你保持低調，好事別急著炫耀，等過了這波再說！而這週短時間似乎不需要為金錢焦慮，不過娛樂開銷需要適時的控管以免最後出現透支的花費。

水瓶座 1.20~2.18

瓶座本週各方面運勢持平，不過健康方面要小心自己容易有火氣大、燥熱方面的問題，日常生活避免熬夜或是不規律的睡眠，以免加重身體的負擔。感情運雲淡風清，感覺你的注意力都放在工作上，會卯起來全心投入新任務，就算責任再繁重也不會有太多怨言。只是這段時間在錢財的運用規劃上，需要多花點腦筋來應對進退。

雙魚座 2.19~3.20

若想在愛情上渴望平順，那麼魚座最好能試著明確表達自己內心的想法，這週魚座的感情進度卡卡的，連你自己都彷彿在五里霧中搞不清狀況，不想繼續猜來猜去，那就大膽把心裡的話說出來吧！除了情感上小小的煩憂，這週事業宮位也很旺，會花不少時間投入在工作上，認真表現能令人刮目相看，進度都能如期完成。

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